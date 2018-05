„FrauenFragen“: AK-Messe für Frauen und Arbeit gibt Antworten auf Fragen in allen Lebenslagen

Die AK Kärnten lädt am Freitag, den 25. Mai, ab 10 Uhr zur Fachmesse für Frauen. AK-Experten und rund ein Dutzend Partnerorganisationen beantworten Fragen der Kärntner Frauen.

Klagenfurt (OTS) - „Frauen erbringen den Löwenanteil der Familien- und Sorgearbeit“, sagt AK-Präsident Günther Goach im Vorfeld der zum fünften Mal stattfindenden AK-Messe „FrauenFragen“ und ergänzt: „Unsicherheiten bei bürokratischen Hürden und fehlende Informationen werden bei der Fachmesse aus dem Weg geräumt. Bei der Frauenmesse stehen die wichtigsten Organisationen vereint an einem Ort und beantworten Fragen aller Altersgruppen zu Arbeit, Ausbildung, Familie und Pension.“ Die Fachmesse bietet mit einem kompetenten Netzwerk verständliche Informationen vor Ort und vermittelt auch weitere Kontakte. Auch Landesrätin Sara Schaar wird vor Ort sein und die Messe eröffnen.

Die Informationsplattform soll auch vor zukünftigen Gefahren warnen: „Viele Frauen arbeiten unfreiwillig in Teilzeit und wissen oft nicht, dass das auch Probleme in der Pension mit sich bringt. Halber Lohn durch Teilzeit bedeutet auch halbe Pension“, sagt Michaela Eigner-Pichler, AK-Rechtsexpertin. Mittlerweile arbeitet bereits jede zweite Frau in Teilzeit.

Das Partnernetzwerk

Neben dem Frauenreferat des Landes Kärnten und dem Arbeitsmarktservice Österreich bieten auch die Kärntner Volkshochschulen, das Frauenbüro der Stadt Klagenfurt und die Gleichbehandlungsanwaltschaft Klagenfurt ein großes Spektrum an Informationen. Weitere Aussteller: bfi Kärnten Frauenberatung; GKK Kärnten; Kärngesund; Mädchenzentrum; ÖGB-Frauenreferat; Pensionsversicherungsanstalt; Bildungsberatung Kärnten; Gewaltschutzzentrum Kärnten; Business Frauen Center.

Termin:

Freitag, 25. Mai 2018

10.00 bis 15.00 Uhr

Arbeiterkammer Kärnten, Bahnhofplatz 3.

Für die Kinderbetreuung mit Spiel und Unterhaltung ist gesorgt.

Eigenes FrauenCafé

Der Eintritt ist frei!

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at