SHOW ANGEWANDTE 18: Experiment mit neuem Format der Modenschau am 5. Juni 2018

Internationale Jury für Dipomandinnen – Preise und Stipendium – Wieder zwei Shows

Wien (OTS) - Die Show Angewandte 18 - die jährliche Modenschau der Studierenden und AbsolventInnen der Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien – unter der Leitung von Hussein Chalayan findet am Dienstag, 5. Juni 2018 in der neu renovierten Expedithalle, der ehemaligen Anker Brotfabrik, in Wien-Favoriten, statt. Die Show experimentiert heuer erstmals mit dem Format der Fashionshow. Auf im Raum verteilten Inseln werden die Diplom- und Abschlusskollektionen unterschiedlich inszeniert, das Publikum bewegt sich frei dazwischen und gestaltet so seine eigene Show.

Preise & Stipendium: Im Rahmen der Show Angewandte 18 werden folgende Preise bekannt gegeben: der Rondo Modepreis mit freundlicher Unterstützung von Wien Mitte The Mall mit einem Preisgeld von Euro 3000,- und der Publikation der Gewinnerkollektion im „Rondo“, der Indie Magazine Award, welcher die Veröffentlichung der Kollektion im Indie Magazine umfasst, und das Fred Adlmüller Stipendium in der Höhe von Euro 3000,-.

Internationale Jury: Die fünf Diplomandinnen werden auch in diesem Jahr ihre Abschlusskollektion nicht nur bei der Show öffentlich präsentieren, sondern ebenfalls vor einer internationalen Jury, was ihnen Feedback und Beurteilung von hochkarätigen Expertinnen und Experten zu ihrer Arbeit ermöglicht. Die Jury besteht aus folgenden Fachleuten: Alvise Bullo, Junior Research Manager Creative Talent der LVMH Fashion Group, Max Clark, Moderedakteur des i-D Magazine, Alexander Fury, Journalist, Autor und Herausgeber des AnOther Magazine und Millie de La Velette, Talent Acquisition Manager von Louis Vuitton.



2 gleichwertige Shows: 18.30 Uhr und 20.30 Uhr: Die Show Angewandte 18 wird aufgrund des starken Interesses auch dieses Jahr wieder zwei Mal gezeigt, um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu geben, die innovativen Damen- und/oder Herrenkollektionen der aufstrebenden Designerinnen und Designer aus Österreichs einziger Modeausbildungsstätte mit universitärem Abschluss zu sehen. Für die Studierenden ist dies eine einzigartige Möglichkeit, ihre Kreationen in einem professionellen Rahmen zu präsentieren.

Kartenverkauf: Kartenverkauf: www.oeticket.com und an allen oeticket-Vorverkaufsstellen. Presse im Vorverkauf ab Euro 25,- und an der Abendkassa ab Euro 32,-. Ermäßigung für Ö1-Clubmitglieder und Ö1 Uni-Card-BesitzerInnen.

Fotostrecke als Vorgeschmack zur Show: Die Fotostrecke zeigt herausragende Arbeiten jener fünf Designerinnen, welche heuer ihr Diplomstudium abschließen werden. Für die Fotos zeichnet der in London ansässige Kim Jakobsen To, für Haare und Make-up Wolfgang Lindenhofer mit Produkten von Sisley verantwortlich. Druckfähige Fotos zum Download: www.dieangewandte.at/presse.



Anmeldung für Journalist- und FotografInnen mit UHRZEITANGABE (!!) ab sofort an presse@uni-ak.ac.at





Zeit: Dienstag, 5. Juni 2018

Show 1: Beginn 18.30 Uhr / Show 2: Beginn 20.30 Uhr

Ort: Expedithalle, Absberggasse 27, 1100 Wien (Nähe U1 Reumannplatz)





