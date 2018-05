NEOS Wien an Rot-Grün: „Das ist zu wenig für Wien“

Wien (OTS/RK) - Die Klubobfrau der NEOS Wien, Beate Meinl-Reisinger hat heute, Mittwoch, in einem Pressegespräch Kritik an der rot-grünen Stadtregierung geübt. Die Übergabe des Bürgermeister-Amtes von Michael Häupl an Michael Ludwig, die sich „wie ein Strudelteig gezogen“ habe, sei auch Halbzeit für Rot-Grün II. Aus diesem Grund hätten die NEOS zehn Anfragen an die Stadtregierung gestellt, nur acht seien beantwortet worden. Laut Meinl-Reisinger seien wesentliche Vorhaben aus dem Regierungsprogramm 2015 nicht umgesetzt worden. Für den designierten Bürgermeister Michael Ludwig gebe es daher „keine Schonfrist“, er müsse „ab Tag eins arbeiten“.

Meinl-Reisinger übte vor allem in den Bereichen Bildung, Finanzen, Transparenz, Gesundheit und Wirtschaft Kritik. Im Bereich Bildung hätte es „grobe Fehler“ bei Förderungen und Kontrolle von Kindergärten gegeben. Auch die angekündigte „Bildungsanwaltschaft“ gebe es bis dato nicht. Zudem würde ausreichend Unterstützungspersonal wie SozialarbeiterInnen und SchulpsychologInnen an Schulen fehlen. Außerdem kritisierte sie den wachsenden Schuldenberg von sieben Milliarden Euro, hier müsse es einen „entschlossenen Schuldenabbau“ geben. Pluspunkt sei die Besoldungsreform, fehlen würden „mutige Schritte“ beim „Privilegienabbau“ der BeamtInnen. Weiters sei im Bereich Transparenz „nichts zu sehen“, von „der Abschaffung des Amtsgeheimnisses will die Stadtregierung nichts wissen.“ Im Gesundheitsbereich brauche es „einen Neustart“, die Meinl-Reisinger forderte den Ausbau von Primärversorgungszentren. Im Bereich Wirtschaft fehlten etwa ein Konzept für Digitalisierung und eine neue Marktordnung.

In der morgigen Gemeinderatssitzung werden die NEOS - wie angekündigt - Michael Ludwig nicht zum Bürgermeister wählen. Bei der Wahl der neuen StadträtInnen würden sie nur Veronica Kaup-Hasler als Ressortchefin für Kultur wählen. „Wir sehen keinen Aufbruch, das ist zu wenig für Wien“, so Meinl-Reisinger. Sie selbst bleibe trotz ihres bevorstehenden Wechsels in die Bundespolitik vorerst NEOS-Landessprecherin. Ihr Amt werde sie „je nach Wahltermin in Wien“ nach geordneter Übergabe übergeben.

(Schluss) hie

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse