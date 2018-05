Königsberger-Ludwig: Sozialversicherungsumbau gefährdet viele Präventionsprogramme und Service vor Ort

Nutzen der sogenannten ‚Reform’ liegt für Versicherte bei null

St. Pölten, (OTS) - In Reaktion auf die heutigen Ausführungen von Gesundheitsministerin Hartinger-Klein zu den Umbauplänen für das heimische Sozialversicherungssystem übt NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig scharfe Kritik: „Der Nutzen der sogenannten ‚Reform’ liegt für die Versicherten bei null. Die Leistungen bei den Gebietskrankenkassen wurden zuletzt schon zu 99 Prozent harmonisiert. Vorhandene Unterschiede bei Versicherungsleistungen beruhen zu einem großen Teil auf den verschiedenen bundesweiten Versicherungsträgern für Selbstständige, Beamte und Bauern. Der von der Bundesregierung ausgegebene Slogan ‚gleiche Leistung für gleiche Beiträge‘ ist deshalb eine gewaltige Mogelpackung. Weiterhin werden Arbeiterinnen und Arbeiter ohne Aufzahlung keine Sonderleistungen, wie z.B. Sonderklassezimmer in Spitälern, in Anspruch nehmen können.“

„Das in Aussicht gestellte Sparvolumen von 1 Mrd. Euro ist höher als die gesamten Verwaltungskosten der Gebietskrankenkassen. Die angekündigten Personaleinsparungen im Ausmaß von einem Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen zudem befürchten, dass das Serviceangebot in den Regionen zurückgefahren werden muss. Viele Präventionsprogramme und Serviceleistungen sind zum Nachteil der Gesundheit und der Menschen in den Regionen in Gefahr. Zudem lässt der größere Einfluss der Arbeitgeber vor dem Hintergrund vieler Forderungen aus der Vergangenheit in Verbindung mit Kürzungen und Selbstbehalten beim Leistungsangebot Schlimmes erahnen“, betont Königsberger-Ludwig.

„Was wir hingegen brauchen, ist ein Gesundheitsprogramm, das auf die dringenden Herausforderungen im Gesundheitswesen, wie den Mangel an AllgemeinmedizinerInnen in manchen Regionen bzw. FachärztInnen in bestimmten Fächern oder die Problematik in der Pflege, die richtigen Antworten gibt“, so Königsberger-Ludwig.

(Schluss)ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Ulrike Königsberger-Ludwig

Mag. Dr. Anton Heinzl

Pressesprecher

02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at