ORF SPORT + mit der Pressekonferenz zum ÖFB-Ladies-Cup-Finale

Am 24. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz anlässlich des ÖFB-Ladies-Cup-Finales um 11.00 Uhr, die Höhepunkte vom Hockey-Europacup der Damen und Herren um 19.00 Uhr, von den Porsche-Supercup-Series Barcelona 2018 um 19.30 Uhr, vom DTM-Sonntagsrennen Lausitzring 2018 um 20.15 Uhr, vom „FIA World Rallycross Championship“ Belgien 2018 um 21.00 Uhr und vom „FIA Formula 3 European Championship“ Pau 2018 um 22.00 Uhr, das Judo-Bundesliga-Magazin um 19.45 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Am 31. Mai treffen im ÖFB-Ladies-Cup-Finale der SKN St. Pölten Frauen und der SV mantlik kainz Neulengbach (live in ORF SPORT +) in Horn aufeinander. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz vor dem Finale am 24. Mai live aus St. Pölten. Mit dabei sind Mario Graf (Trainer SV mantlik kainz Neulengbach), Celia Liese Brancao-Ribeiro (Sportliche Leiterin SKN St. Pölten Frauen), Sonja Hickelsberger (Kapitänin SV mantlik kainz Neulengbach) und Jasmin Eder (Kapitänin SKN St. Pölten Frauen). Reporterin ist Caroline Pflanzl.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 23. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

