Österreichweiter Tag des offenen Bienenstocks

Sonntag, 27. Mai 2018

Der österreichweite Aktionstag bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Imkerei hautnah zu erleben

Am 27. Mai 2018 findet der österreichweite Tag des offenen Bienenstocks statt. Im Vordergrund steht, dass dieser Tag jeder Besucherin und jedem Besucher die Möglichkeit bietet, einen Einblick in die Bienenstöcke, in das faszinierende Leben der Honigbienen, die wertvollen Bienenprodukte, deren Ernte und die naturbelassene Weiterverarbeitung zu bekommen.

Bei der Aktion zeigt die Imkerin und der Imker der Öffentlichkeit seine wertvolle Arbeit für die Biene und unsere Umwelt.

Außerdem erfährt der Besucher wie er mit einfachen Mitteln die Honigbiene, aber auch ihre Verwandten, die Wildbienen, unterstützen kann.

Der Österreichische Imkerbund (ÖIB) unterstützt diesen Tag mit Informationsmaterial für die Besucher. Die teilnehmenden Imkerinnen und Imker finden Sie auf der Website des ÖIB unter www.imkerbund.at. Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Büro unter der Telefonnummer 01/5125429 gerne zur Verfügung.

