Share for MS: Mithelfen, Mythen zu Multipler Sklerose aufzuklären - und dabei Geld für die ÖMSG sammeln!

Am 30.05., dem Welt-MS-Tag, startet die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft mit Unterstützung von Roche Austria die einwöchige digitale Initiative „Share for MS“.

Wien (OTS) - Wien (OTS) - Multiple Sklerose ist eine Erkrankung, die Menschen trifft, die mitten im Leben stehen. Die Diagnose ist oft ein Schock und verändert die Lebensplanung von Grund auf. Oft machen Vorurteile und mangelndes Wissen die Situation noch schwieriger als notwendig, denn sowohl die Erkrankung selbst als auch die entsprechende Therapie und begleitende Maßnahmen sind heutzutage gut mit Beruf, Alltag und Partnerschaft vereinbar. Aufklärung darüber wird besonders am Welt-MS-Tag groß geschrieben. Am 30. Mai ist es wieder soweit, wenn die weltweite MS Community unter dem Motto #BringingUsCloser erneut auch auf die Notwendigkeit der Inklusion und der weltweiten Vernetzung von Forschung und Betroffenen aufmerksam macht.

Share for MS – Fakten teilen und aufklären

Hierzulande ist es die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft (ÖMSG), die Betroffenen und Angehörigen zur Seite steht. Anlässlich des Welt-MS-Tages hat die ÖMSG mit Unterstützung von Roche Austria die digitale Initiative „Share for MS“ ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der Aktion stehen die gängigsten Klischees zu MS, mit denen Betroffene sich konfrontiert sehen und die durch Experten der ÖMSG entkräftet werden. So entstanden dreizehn prägnante MS-Postings, die via Social Media geteilt werden und so zur aktiven Verbreitung von Wissen beitragen sollen. Mit einem einfachen Klick kann daher jeder einzelne mithelfen, MS Patienten zu unterstützen.

Wer teilt, unterstützt mit barer Münze

Bei „Share for MS“ schafft online teilen mehr als nur Bewusstsein. Pro geteiltem Beitrag lässt Roche Austria der ÖMSG eine Summe zukommen und unterstützt so MS Patienten direkt. Wer im Kampagnenzeitraum 30.05. bis 5.5. ein Posting über Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter) teilt, lässt die finanzielle Unterstützung für die ÖMSG und damit die Hilfe für MS Betroffene mit jedem Mal wachsen. Aber Achtung: Pro IP Adresse und Tag werden nur 3 Beteiligungen gezählt. So wird sichergestellt, dass über den ganzen Kampagnen Zeitraum von 7 Tagen fleißig geteilt wird und die Unwissenheit über MS in Österreich schwindet.

Klicken Sie ab 30. Mai an allen 7 Tagen rein und helfen Sie mit, die Mythen der MS zu bekämpfen!

https://www.shareforMS.at

