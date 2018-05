Währing: Lesung und Musik mit Peter Wehle am 24.5.

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ organisiert am Donnerstag, 24. Mai, eine kurzweilige Veranstaltung mit dem prominenten Wiener Autor und Pianisten Peter Wehle. Beginn ist um 19.30 Uhr. „Ein spannender literarisch-musikalischer Abend“ wird im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) geboten. Das Programm trägt einen ungewöhnlichen Titel: „Mord – Pause – Mozart“. Beantwortung von Anfragen per E-Mail:

kulturverein@kulturinitiative18.at.

Eintritt gratis, Zählkarten-Ausgabe: Büro BV Währing

Peter Wehle hat in der Vergangenheit mehrfach Bücher über große Komponisten verfasst und wiederholt erfolgreiche Kriminalromane veröffentlicht. Als Lieblingswerk gilt das Buch „Teufelskoller: Ein dämonischer Kriminalroman“. Mit Rezitationen und melodiösen Darbietungen erfreut der beliebte Künstler an diesem Abend sein Publikum. Der Eintritt ist kostenlos. Ausgabe von Zählkarten: Büro der Bezirksvorstehung Währing (im 1. Stock im „Währinger Rathaus“ in der Martinstraße 100). Die Veranstaltung wird durch den Bezirk unterstützt. Informationen über vielerlei kulturelle Aktivitäten im 18. Bezirk: Telefon 4000/18 115 und E-Mail post @ bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Peter Wehle:

www.wehle.info/

Kultur-Verein „Initiative Währing“:

www.kulturinitiative18.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk