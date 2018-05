„Am Schauplatz“ über den „Hohen Preis für Billigfleisch“

Am 24. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Am Schauplatz“ zeigt am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 anlässlich der ORF-Programminitiative „MUTTER ERDE: Schau, wo dein Essen herkommt!“, wie ein Wiener Schnitzel den Regenwald in Südamerika gefährdet und was wir dagegen tun können: Ein Schweinebauer bekommt heute für ein Schwein in etwa so viel Geld wie vor sechzig Jahren: ca. 145 Euro. Während der Preis für Brot und Milch in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches gestiegen ist, locken Supermärkte mit immer günstigeren Fleischaktionen.

Das geht nur, weil Nutztiere industriell gehalten und geschlachtet werden. Das Futter wird großteils aus Südamerika importiert. Dort werden tropische Regenwälder brandgerodet, um Anbauflächen zu gewinnen. Im Hamburger Hafen, dort wo die Sojaschiffe aus Übersee einlaufen, trifft „Am Schauplatz“ den Regenwaldexperten Tom Deutschle. „Unsere Rinder fressen buchstäblich den Regenwald in Südamerika auf“, warnt der studierte Biologe. Beim Abholzen der Wälder gelangt CO2 in die Atmosphäre. Weltweit setzt die Nutztierhaltung in etwa dieselbe Menge Treibhausgase frei wie der Verkehr.

Die „Am Schauplatz“-Reporter Klaus Dutzler und Beate Haselmayer zeigen Alternativen zum klimaschädlichen Fleischkonsum. In der Steiermark treffen sie die Landwirte Bernhard Monschein und Johann Hebenstreit. Ihre Soja-Toastanlage verarbeitet die Ernte von den umliegenden Feldern zu klimafreundlichem Futter für ihre Legehennen. Ein paar Kilometer weiter betreibt Schokoladehersteller Josef Zotter einen „essbaren Tiergarten“. Er will vermitteln, dass Tiere Lebewesen sind und keine Produkte. „Schau deinem Essen in die Augen und entscheide dann, wie groß dein Schnitzel ist“, lautet sein Aufruf zu bewussterem Fleischkonsum. Dem Schnitzel Konkurrenz machen könnten bald Pilze und Insekten. Im CO2-Test schneiden sie jedenfalls eindeutig besser ab.

