VHS Sommerakademien: Gut betreut die Welt entdecken

Die Wiener Volkshochschulen bieten im Sommer mit den Wiener Kinderfreunden kreative Wochen für 6- bis 14-Jährige – Jetzt schnell anmelden!

Wien (OTS) - Die verdienten Sommerferien nahen mit großen Schritten und viele Eltern stehen vor der Frage der Kinderbetreuung während der freien Zeit. Die Wiener Volkshochschulen bieten in Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden zehn Sommerprogramme an, an denen Schulkinder von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr nicht nur gut betreut, sondern auch wunderbar unterhalten und gefördert werden.

In jeder Ferienwoche gibt es einen anderen Themenschwerpunkt, dem sich die Kinder eine Woche lang intensiv widmen können: Spiel, Wissenschaft, Kultur, Kulinarik und Kreativität – im Vordergrund der Sommerakademien steht der Spaß und die Möglichkeit individuelle Interessen zu entdecken und zu fördern.

Vom kreativen Schaffen mit Ausstellung in der Kunst VHS, über individuelles Designen, Gestalten und Anfertigen von Kleidungsstücken, einem Foto-Workshop und einer Kinderolympiade bis hin zur Theaterwoche mit Aufführung, der Gestaltung eines eigenen Rezeptbuchs mit Forschungslabor, einer Zeitreise mit einer Archäologin und der Erkundung der Unterwasserwelt - die Kinder erhalten spannende und wertvolle Eindrücke, mit denen Abenteuerlust und Wissensdurst gleichermaßen gestillt werden. Am Ende jeder Sommerakademie gibt es ein Abschlussevent, bei dem Kinder ihren Familien und Freunden ihre neuen Fertigkeiten präsentieren können.

Die zehn Sommerakademien im Detail

Selfies sind out – Fotografieren für Jugendliche

In dieser Sommerakademie zeigt der Profi wie man mit den verschiedenen Techniken tolle Fotos mit der Handykamera macht. Im Fotostudio und auf einer Fotosafari rund um den Kursort können die neuen Kenntnisse ausprobiert werden und die Bilder werden anschließend mit einem professionellen Computerprogramm bearbeitet. Im Fotolabor werden wie früher Fotos auf Film entwickelt. Zum Abschluss gibt es eine Fotoshow für Eltern und Freunde.

Wann: 2.-6. Juli 2018

Wo: Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Alter: 12-14 Jahre

Kinderolympiade

Kleine Sportkanonen können bei der Kinderolympiade viele witzige Disziplinen kennenlernen und erhalten bei Wettbewerben mit tollen Spielen eine faire Chance zu gewinnen. Ob bei einem Hindernisparcours oder beim Schuhweitwurf, die Miniolympiade fördert Teamgeist und sorgt für spannende Abwechslung. Bei der abschließenden Siegerehrung wird jede/r Olympionike/in geehrt.

Wann: 2.-6. Juli 2018

Wo: VHS Mariahilf, Veranstaltungszentrum, Königseggasse 10, 1060 Wien Alter: 6-12 Jahre

Ob Sonne oder Regen, die Ferien werden bunt! Künstlerisches Gestalten für Kinder

Eine Woche lang wird in der Kunst VHS gemalt, gebastelt, mit Ton und vielen anderen Materialien gearbeitet und der Kreativität freien Lauf gelassen. So werden Collagen aus Fotos und Karton sowie Bilder und Fantasiefiguren entstehen. Am Freitag werden alle Kunstwerke in einer von den Kindern selbst gestalteten Ausstellung den Familien und Freunden präsentiert.

Wann: 23.-27. Juli 2018

Wo: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Alter: 6-10 Jahre

Designe dein Lieblingsteil! Nähen für Kinder und Jugendliche

Im Modeatelier lernen Kinder Kleidungsstücke selbst zu entwerfen und anzufertigen. Dabei wird das Schnittmuster angepasst, der Stoff zugeschnitten, geheftet und genäht. Stoffe und Zubehör sind inkludiert. Die entstandenen Modelle werden in einer selbst gestalteten Modenschau präsentiert.

Wann: 9.-13. Juli 2018

Wo: Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Alter: 12-14 Jahre

Keramikkunst ist angesagt! Töpfern und Modellieren für Kinder

In der Keramikwerkstatt können verschiedene Techniken ausprobiert werden: Modellieren, die Aufbau- und die Plattentechnik, Töpfern an der Scheibe sowie Überformen. Die fertigen Gefäße und Objekte werden mit "Engoben" dekoriert. Diese farbigen Tonschlicker lassen sich malen, schütten, tauchen und polieren – sogar Reliefs oder "Sgraffitos" sind möglich. Mithilfe von Wachs können Bilder oder Muster zweifarbig gestaltet werden. Die ungebrannten Werke werden am Freitag bei einer Ausstellung präsentiert.

Wann: 16.-20. Juli 2018

Wo: Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Alter: 8-12 Jahre

Meine kulinarische Weltreise

Wer sich für gesunde und fleischlose Ernährung und die Essgewohnheiten der Kinder in manchen anderen Ländern interessiert, wird hier auf eine kulinarische Weltreise mitgenommen und lernt, wie man ein eigenes Rezeptbuch erstellt. Am Vormittag wird geplant, eingekauft und mit den schmackhaften Zutaten gekocht, am Nachmittag steht das Selbstforschungslabor auf dem Programm. Anhand von spannenden Experimenten wird demonstriert, wieviel Physik uns beim Kochen und Essen begegnet. Am Ende der Ferienwoche werden die selbstgemachten Speisen, Kunstwerke und neu entdeckten Übungen bei einem gemeinsamen Essen mit Familie und Freunden präsentiert.

Wann: 30. Juli - 3. August 2018

Wo: VHS Penzing, Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien

Alter: 9-12 Jahre

Splish Splash Wasserwelt Wir erforschen die Wunderwelt des Wassers

Mit jeder Menge Spaß und Action wird in dieser Woche die Wunderwelt des Wassers erforscht: Vom Analysieren unter dem Mikroskop, Wissenswertes über den Wasserkreislauf und das Trinkwasser, bis hin zum Basteln von Schiffen, die anschließend in See stechen. Ein Aktivprogramm (Ballspiele, Parcours, Wasserspielplatz, Motorikpark u. a.) und die freie Spielzone (Spieletisch, Bücherecke, Tischtennis) bieten Abwechslung und Unterhaltung für jeden Geschmack.

Wann: 6. -10. August 2018

Wo: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien

Alter: 8-12 Jahre

Geschichte und Archäologie mit allen Sinnen erleben

In diesen Workshops wird die Geschichte spielerisch nähergebracht:

Eine Archäologin nimmt die Kinder mit auf eine Zeitreise und gibt ihnen einen Einblick in den Alltag vergangener Kulturen. An jedem Tag wird zu einer Epoche etwas gewerkt, das am Ende der Woche mit nach Hause genommen werden darf. Außerdem werden alte Rezepte nachgekocht und somit die Geschichte des Menschen von der Steinzeit bis ins Römische Reich mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Auf dem Programm steht auch ein Besuch in ein Museum der Stadt Wien. Zum Abschluss werden die Eindrücke aus der Geschichte gemeinsam präsentiert.

Wann: 20 -24. August 2018

Wo: VHS Brigittenau, Raffaelgasse 11-13, 1200 Wien

Alter: 6-10 Jahre

Theater-Workshop: Meine Rolle auf der Bühne

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, können Kinder Theaterluft schnuppern und ein Stück mit Schauspiel, Tanz und Musik erarbeiten. Kostüm und Bühnenbild werden teilweise selbst gestaltet. Um fit zu bleiben, stehen auch einige sportliche Aktivitäten auf dem Programm. Das Highlight der Woche ist die Abschlussaufführung für unsere Familien und Freunde am Freitagnachmittag.

Wann: 27. August - 31. September 2018

Wo: VHS Großjedlersdorf, Siemensstraße 17, 1210 Wien

Alter: 8-13 Jahre

„Mit Volldampf in der Küche – mit Power in den Alltag“ - Kochen und Selbstverteidigung

ProfiköchInnen zeigen, wie jeden Tag tolle und einfache Gerichte zubereitet werden können. Auch die Basiskenntnisse wie z.B. richtig schneiden und Hygienemaßnahmen in der Küche kommen nicht zu kurz. Auf dem Menüplan stehen unter anderem vegetarische Burger, Kochen nach Jamie Oliver’s Rezepten, Indische Küche und Cupcakes & Co.

Am Nachmittag werden die Kalorien gleich in neue Energie umgesetzt:

Die Kinder lernen wie man sich mit Kampfsport gut im Leben behaupten kann und trotzdem rücksichts- und respektvoll Grenzen setzt für Schule und Alltag.

Wann: 27. August - 31. August 2018

Wo: VHS Hernals, Rötzergasse 15, 1170 Wien

Alter: 9-14 Jahre

Programm: jeweils Montag bis Freitag von 9-16 Uhr, Betreuung von 8-17 Uhr

Preis pro Woche: 215 Euro inkl. Mittagessen, Jause, Betreuung, Programm, pädagogischem Material

Anmeldung: www.wien.kinderfreunde.at, Telefon: 01/401 25-60, kinderurlaub @ wien.kinderfreunde.at

Weitere Informationen gibt es auf www.vhs.at/de/s?q=sommerakademie

