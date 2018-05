AVISO: 26. Mai Tag des Dialogs in der AK Wien

Wien (OTS) - Seit März läuft die AK-ÖGB Dialog-Initiative „Wie soll Arbeit?“, bei der wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich fragen, wie Arbeit besser werden kann und was ihnen dabei wichtig ist.

Zum Abschluss dieser Initiative lädt AK Präsidentin Renate Anderl die Mitglieder zum „Tag des Dialogs“ am 26. Mai 2018 von 11.00 -17.00 Uhr in die AK Wien ein:

+ Reden Sie mit AK Expertinnen und Experten über Ihre Anliegen und die zukünftige Arbeitswelt.

+ Es erwarten Sie zahlreiche Mitmach-Stationen zu den Themen Arbeitszeit, Pensionen, Digitalisierung, Wohnen u.v.m..

+ Informieren Sie sich über die AK Leistungen, Services sowie Ratgeber und lernen Sie unser Online-Angebot besser kennen. Bestellen Sie als AK Mitglied den AK Bildungsgutschein in der Höhe von 120 Euro (plus 50 Euro Bonus für Eltern in Karenz).

+ Besuchen Sie die AK Bibliothek, die größte Spezialbibliothek für Sozialwissenschaften Österreichs. Entdecken Sie historische Schätze oder nehmen Sie an einer Führung durch die Magazine teil.

+ Durch den Tag begleiten Chilifish, Sputniks, Iyasa, Harry Ahamer und Prohaska. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Kreativstationen, Bewegungsspielen und einer Hüpfburg.

Bitte merken Sie vor:

Tag des Dialogs in der AK Wien

26. Mai 2018, 11.00 bis 17.00 Uhr

Prinz-Eugen-Straße 20-22

1040 Wien

