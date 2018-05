Bitpanda bringt neue Webseite und integriert weitere Features

Wien (OTS) -

Gebührenreduktion auf 1,49% / 1,29% für Bitcoin-Handel, dadurch Europas schnellster und günstigster Direkthändler

Unterstützt EUR, CHF, GBP und USD

Kryptowährungen können jetzt kostenlos an andere Bitpanda-Nutzer und an E-Mail-Adressen weltweit versendet werden

Optimiertes persönliches Portfolio Management System

Persönliche Kontaktliste, die sich einfach erstellen und

verwalten lässt Bessere Verwendbarkeit, optimierte Geschwindigkeit und neue Funktionen

Bitpanda, Europas führender Direkthändler für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple, hat die Webseite runderneuert und bietet weitere Features für die über 850.000 Nutzer an. “Das Upgrade gibt Nutzern noch mehr Kontrolle über ihr Portfolio, während es für neue Nutzer so angenehm wie möglich gestaltet wird, in die Welt der Kryptowährungen einzusteigen”, sagt Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda. “Da uns das Feedback unserer Community sehr wichtig ist, reduzieren wir unsere Gebühren für Bitcoin beim Einkauf auf 1,49% und beim Verkauf auf 1,29%. Somit ist Bitpanda nun der branchenweit günstigste Händler für Kryptowährungen mit dem schnellsten Direktverkauf, inklusive Sofortüberweisungen mit Bankkonto und Kreditkartenzahlungen in Europa."

Weitere Währungen

Zusätzlich zum Euro bietet Bitpanda jetzt auch den Britischen Pfund, Schweizer Franken und US Dollar als weitere Währungen an. Das macht den Service für Kunden aus Großbritannien und der Schweiz attraktiver. Die neu eingeführte persönliche Kontaktliste erlaubt es, Freunde und Familienmitglieder hinzuzufügen, denen man einfach Kryptowährungen schicken möchte. “Die neue Plattform legt den Grundstein für unsere Vision, in der Kryptowährungen eine etablierte und respektierte Finanzanlage sind. Unser Team arbeitet bereits an einer Reihe weiterer Innovationen und Funktionen, die wir in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach vorstellen werden", so Demuth.



Über Bitpanda

Bitpanda ist ein FinTech Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Wien, Österreich, und zusätzlichen Büros in London, spezialisiert im Verkauf und Kauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Es wurde schnell Europas führende Handelsplattform für Bitcoin, Ethereum, Litecoin und mehr für seine 850.000 Nutzer.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

Rückfragen & Kontakt:

Greenberg Advisory

Mag. Georg Baldauf

+43 650 301 5888

gb @ greenberg-advisory.com

www.greenberg-advisory.com