Zu klein oder zu teuer: Knapp die Hälfte der Österreicher ist mit ihrer Wohnung unzufrieden

Nürnberg/Wien (ots) -

Knapp die Hälfte der Österreicher (47 Prozent) ist mit ihrer Wohnung unzufrieden, das zeigt eine repräsentative Umfrage von immowelt.at

Die häufigsten Störfaktoren sind die Wohnungsgröße bzw. der Grundriss (27 Prozent), die zu hohen Kosten (25 Prozent) und die veraltete Ausstattung (19 Prozent)

Fast doppelt so viele Eigentümer (63 Prozent) wie Mieter (37 Prozent) sind glücklich in ihrer Wohnung

Zu teuer, zu klein, zu laut: Für viele Österreicher könnte demnächst ein Umzug anstehen, denn 47 Prozent sind mit ihrer aktuellen Wohnung unzufrieden. Das ergibt eine aktuelle Umfrage von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs. Die Anzahl der Quadratmeter und die Kosten sind die größten Frustfaktoren: 27 Prozent der Unzufriedenen sind mit der Wohnungsgröße oder der Raumaufteilung nicht glücklich. Jedem 4. (25 Prozent) ist die Wohnung zu teuer - entweder, weil die Miete oder die monatlichen Raten für das Darlehen zu hoch sind.

Knapp jeder 5. unzufriedene Österreicher stört sich an der Ausstattung des eigenen Zuhauses, zum Beispiel an unschönen Fliesen, einem veralteten Bad oder zu wenig Steckdosen. Auch Wohnungen ohne Balkon oder Terrasse kommen bei den Befragten nicht gut an: Ein fehlender oder zu kleiner Außenbereich ist für 17 Prozent der Unzufriedenen ein Ärgernis. Dass die aktuelle Bleibe zu hellhörig ist, stört insgesamt 15 Prozent.

Deutlich mehr Eigentümer zufrieden

Eigentümer sind mit ihrer Wohnung wesentlich zufriedener als Mieter. Während 63 Prozent der Mieter etwas an ihrer Wohnung auszusetzen haben, sind es bei den Eigentümern nur 37 Prozent. Wer sich durch einen Kauf langfristig an eine Wohnung bindet, prüft diese im Vorfeld offenbar genauer. Mieter hingegen können eine Wohnung schnell und unkompliziert wechseln und sind daher eher bereit, Kompromisse einzugehen. Außerdem haben Eigentümer die Möglichkeit, die Wohnung den eigenen Wünschen entsprechend zu gestalten. Mieter können dies nur bedingt oder scheuen Investitionen, da es sich nicht um ihr Eigentum handelt.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Was stört Sie an Ihrer Wohnung/Ihrem Haus, am meisten?

- Nichts, ich bin sehr zufrieden: 53 Prozent

- Mieter: 37 Prozent

- Eigentümer: 63 Prozent

An meiner Wohnung/meinem Haus stören mich vor allem ... (Teilmenge Unzufriedene; Mehrfachantworten möglich):

- die Wohnungsgröße und/oder Raumaufteilung: 27 Prozent

- die Kosten sind zu hoch: 25 Prozent

- die (veraltete) Ausstattung (z. B. unschöne Fliesen, Böden, altes Bad, zu wenig Steckdosen, schlechte Beleuchtung): 19 Prozent

- dass ein Balkon/ eine Terrasse fehlt oder zu klein ist: 17 Prozent

- die Hellhörigkeit: 15 Prozent

- dass es keinen Aufzug gibt: 13 Prozent

- das Umfeld (z. B. zu laut, lästige Gerüche, dreckige Straßen): 10 Prozent

- die Heizung, sie funktioniert nicht richtig: 9 Prozent

- dass ein Kellerabteil/Abstellraum fehlt: 8 Prozent

- die Lage, Anbindung: 6 Prozent

- dass sie zu dunkel ist (z. B. hat zu wenig Fenster): 5 Prozent

Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:

http://ots.de/2PVsjG

Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2018" wurden im Februar 2018 österreichweit 501 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.

Diese und andere Presseinformationen von immowelt.at finden Sie in unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.at/

Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist mit 1,5 Millionen Visits* pro Monat einer der führenden Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich. Pro Monat werden dort mehr als 60.000 Miet- und Kaufimmobilien angeboten. Betreiber des Portals ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.

* Google Analytics; Stand: April 2018

Rückfragen & Kontakt:

Immowelt AG

Nordostpark 3-5

D-90411 Nürnberg



Pressekontakt:

Barbara Schmid

Peter Groscurth

+49 911 520 25-808

presse @ immowelt.at

www.facebook.com/immoweltAT



Ansprechpartner Österreich:

Chapter Four Communications

Boris Beker

Lange Gasse 65/16

1080 Wien

+43 1 353 24 24 12

b.beker @ chapter4.at