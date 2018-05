KPMG Fußball-Ranking: Manchester United ist am meisten wert

KPMG listet zum dritten Mal die 32 führenden Fußballvereine Europas nach ihrem Unternehmenswert. Die Top 3 sind: Manchester United FC, Real Madrid CF und FC Barcelona.

Wien (OTS) - Der wirtschaftliche Fußballpokal geht auch dieses Jahr eindeutig an Manchester United FC. Wenn auch die sportlichen Resultate des Clubs verglichen mit dem Zweitplatzierten des Rankings, Real Madrid CF, weniger positiv waren, so führt der britische Verein die Liste klar an. Der Gesamtunternehmenswert der 32 europäischen Vereine beträgt EUR 32,5 Mrd – ein Wachstum von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle KPMG Studie “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2018”. Die Studie stellt einen ausführlichen Bericht zu den Unternehmenswerten der 32 führenden europäischen Fußballvereine dar und liefert eine detaillierte Analyse der öffentlich zugänglichen Finanzinformationen der Clubs. Die Studie erscheint bereits zum dritten Mal in Folge. England ist Europameister: „Der Wert von Fußball als Geschäftsfeld steigt weiter an“, bringt KPMG Partner Peter Ertl die Studienergebnisse auf den Punkt. „An der Spitze tut sich wenig: Wie auch schon in den Vorjahren ist Manchester United FC wirtschaftlich gesehen unschlagbar.“ Mit einem Unternehmenswert von EUR 3,3 Mrd erreicht der Verein im Ranking vor den zwei spanischen Fußballgiganten Real Madrid CF (EUR 2,9 Mrd) und FC Barcelona (EUR 2,8 Mrd) den ersten Platz. Manchester United FC konnte seinen Unternehmenswert im Vergleich zum Vorjahr um weitere fünf Prozent steigern und bleibt nach wie vor der einzige Club mit einem Wert von über EUR 3 Mrd. Die englischen Clubs sind in Sachen Unternehmenswert auf Siegeskurs: Sie belegen gleich neun der Top 20 Plätze im Ranking, sechs der neun Teams sind sogar unter den Top 10 zu finden. Der Grund dafür liegt in den Medienrechten der englischen Premier League: Die englischen Clubs verbuchen wesentlich höhere Einnahmen aus Rundfunkübertragungen als die Fußballvereine in anderen Ländern. Wie bereits in den Vorjahren erscheint die KPMG Studie rechtzeitig vor dem UEFA Champions League Finale am Samstag, 26. Mai 2018. Wirft man einen Blick auf das bevorstehende Finale zwischen Real Madrid CF und Liverpool FC, so steht der Sieger in Hinblick auf den Unternehmenswert bereits fest: Real Madrid CF kann mit einen Wert von EUR 2,9 Mrd Platz 2 im Ranking belegen, während der Wert von Liverpool FC lediglich rund die Hälfte (EUR 1,6 Mrd) beträgt – der englische Club nimmt somit Platz acht im KPMG Ranking ein. Social Media-Stars: Alle 32 europäischen Clubs konnten gemeinsam knapp 111 Millionen neue Follower auf Social Media-Plattformen dazu gewinnen. Das bedeutet einen Anstieg von zehn Prozent (zwischen August 2017 und April 2018). Einen besonders starken Zugewinn verzeichnen die Vereine auf Twitter (26 Prozent) und Instagram (17 Prozent), wohingegen auf Facebook eine leichte Erhöhung von vier Prozent ermittelt werden konnte.

Mehr Informationen: https://bit.ly/2rZELTZ



Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria GmbH Julia Haslinger, MA Corporate Communications

0043 (1) 313 32-3329 jhaslinger @ kpmg.at www.kpmg.at