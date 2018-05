Feiern Sie den Weltmilchtag mit Schärdinger, Tirol Milch und Stainzer

Wels (OTS) - Gemeinsam mit ihren Milchbäuerinnen und Milchbauern feiert Schärdinger, Tirol Milch und Stainzer auch heuer wieder den Weltmilchtag, der jährlich am 1. Juni stattfindet.

Der internationale Tag der Milch findet 2018 zum 61. Mal in über 30 Ländern statt. Gleichzeitig feiert auch das Milchglas seinen 50. Geburtstag.

Wir sagen unseren Konsumenten und unseren Milchbauern DANKE.

Unsere Milchbäuerinnen und Milchbauern sind unsere wichtigsten Botschafter, die rund um den Weltmilchtag unsere Konsumenten über ihre Milchproduktion informieren.

Durch ihre tägliche Arbeit, 365 Tage im Jahr, liefern sie uns den wertvollen Rohstoff mit höchsten Qualitäts- und Hygienestandards und sorgen gleichzeitig auch dafür, dass unsere wunderschöne Landschaft gepflegt und erhalten bleibt.

Diverse Aktivitäten finden rund um den Weltmilchtag in NÖ in Kooperation mit der NÖN ab 25. Mai in Amstetten, 26. Mai in St. Pölten, am 28. Mai in Zwettl, am 29. Mai in Waidhofen/Ybbs und am 31. Mai bei der BIOEM in Großschönau, wo auch Schärdinand mit Autogrammstunde mit dabei ist, statt. Bei einigen Terminen sind auch die neue Milchkönigin von NÖ „Marlene I“ und die neue Milchprinzessin „Magdalena I“ mit dabei.

In Oberösterreich laden wir alle Konsumenten am 1.Juni von 10 -16 Uhr in Kooperation mit dem ORF OÖ in das Landesstudio in Linz ein. Dort gibt es diverse Stationen, wie zum Beispiel eine Milchstraße, eine Joghurtgasse, einen Käseplatz, eine Dessertinsel, Schaukochen und vieles mehr. Mit dabei ist auch hier wieder unser Werbebotschafter „Schärdinand“ mit einer Autogrammstunde.

In Tirol feiert die Tirol Milch am 3. Juni mit dem Wandercup in Wörgl. Im Burgenland findet eine Milchwerbeveranstaltung am Mittwoch 30.5.2018 von 10.00 bis ca. 12.00 Uhr beim Wochenmarkt in Oberwart statt.

Mit unseren starken Marken Schärdinger, Tirol Milch, Stainzer Lattella, Jogurella, Formil,Desserta und Milch ist Berglandmilch in vielen Kategorien führend.

Innovation wurde und wird bei unseren Marken Schärdinger, Tirol Milch, Stainzer und Lattella großgeschrieben. Als jüngstes Beispiel kann hierfür die Schärdinger Berghof Bergbauernmilch in der Glasflasche oder das Berghof Bergbauernjoghurt im Glas erwähnt werden. Aber auch die jedes Jahr neu hinzukommende Anzahl an neuen Käsesorten ist ein klares Zeichen der Innovationsfreude unserer Produktentwicklung.

Berglandmilch, Österreichs größte Molkerei verarbeitet mit rund 1.500 Mitarbeitern pro Jahr über 1,3 Mrd. Kilo Milch. Diese wird von 11.000 Milchbauern erzeugt, die gleichzeitig auch die Eigentümer von Berglandmilch sind und die höchsten Rohmilchqualitätsstands erfüllen. 40 Prozent der österreichischen gentechnikfreien Rohmilch werden in den Werken der Berglandmilch zu hochwertigen Produkten veredelt. Berglandmilch leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Die Berglandmilch Milchbauern füttern seit 2 Jahren nur mehr europäisches, gentechnikfreies Futter, seit November letzten Jahres bringen sie auf Ihren Wiesen und Äckern zudem kein Glyphosat mehr aus. Auch der Einsatz von Palmfett ist in den Futtermitteln von Schärdinger, Tirol Milch und Stainzer bzw. Berglandmilch zu Gänze verboten.

Bei Berglandmilch gibt es regelmäßige Kontrollen der Tiergesundheit; beginnend mit dem Tiergesundheitsdienst, wo Tierärzte die Gesundheit der Milchkühe beurteilen bis zu den regelmäßigen Kontrollen der gentechnikfreien Fütterung, bei denen ebenso auch die Gesundheit der Tiere kontrolliert und beurteilt wird. Bei den großen Milchkuhherden in vielen europäischen Ländern haben die Kühe nur mehr Nummern, in Österreich hat jede Milchkuh einen Namen, sie hat quasi „Familienanschluss“.

