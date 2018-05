Freiheitliche Wirtschaft Wien bringt alle Anträge im Wiener Wirtschaftsparlament durch!

FW-Baron: Volle Absetzbarkeit für Geschäftsessen ist unser Ziel!

Wien (OTS) - „Im heutigen Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien hat die Freiheitliche Wirtschaft (FW) alle Anträge durchgebracht und damit einmal mehr bewiesen, dass die Fraktion der Freiheitlichen Wirtschaft der Ideen- und Impulsgeber im Unternehmerparlament ist!“, so der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien LAbg. Karl Baron.

Baron dazu: „Besonders hervorzuheben ist der einstimmige Beschluss in Sachen Absetzbarkeit von Geschäftsessen für Unternehmer. Damit wurde ein Zeichen gesetzt, um Unternehmer zu entlasten und Gastronomen zu fördern. Einladungen zu Essen sind ein unverzichtbares Instrument zur Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. Hier wird oft die Basis für eine vertrauenswürdige Geschäftsbeziehung gelegt und es folgen positive Geschäftsabschüsse oder langjährige fruchtbare Geschäftsbeziehungen. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern vor allem auch der Fiskus. Schließlich leistet jeder Geschäftsabschluss einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und damit auch zu erhöhten Steuereinnahmen.“

„Von dieser Maßnahme profitieren auch die Wirte, deren Mitarbeiter und die vielen Zulieferer und Handwerksbetriebe – also durchaus eine Win-Win- Situation für alle Beteiligten. Es ist daher höchste Zeit, dass diese sinnvolle Maßnahme wieder eingeführt wird. Dank der Initiativkraft der FW-Wien wurde heute der Startschuss im Wirtschaftsparlament abgegeben. Nun ist die Politik am Zug, den Antrag auch rasch umzusetzen!“ so Baron abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft

Präsident LAbg. Karl Baron

01/402 53 55

office @ fpoe-promittelstand.at

www.fpoe-promittelstand.at