VPNÖ-Ebner: NÖ Grüne sollten nachdenken, ob sie wirklich so weiter machen möchten

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Wir haben bekanntlich aufgehört auf An- und Untergriffe der Grünen in NÖ zu reagieren. Die heutige Aussendung, die nur mehr aus Beschimpfungen besteht und keinerlei Fakten enthält, sollten allerdings alle Grünen Verantwortungsträger zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, ob man wirklich die nächsten Jahre so Politik machen möchte - mehr Fakten und weniger Schimpfen wären jedenfalls angebracht“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und verweist auf zwei Grundsätze: „Erstens wird ein Projekt wie die Europaspange nur im Miteinander mit den Regionen umgesetzt und zweitens kann die Verbindung von stark wachsenden internationalen und nationalen Wirtschaftsräumen nur im Interesse aller sein“.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at