Franz Barwig-Weg: Dreister Baummord mit Diesel

In Währing wurden Bäume absichtlich mit Diesel begossen, damit sie kaputt werden - Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

Wien (OTS) - Wie die bz-Wiener Bezirkszeitung in der morgigen Printausgabe und online auf www.meinbezirk.at berichtet, sorgt ein besonders raffinierter Fall von Baummord in Pötzleinsdorf für Aufregung. Am Franz-Barwig-Weg wurde über Monate hinweg ein Ahornbaum heimlich mit Diesel gegossen, bis er das Zeitliche segnete. Ein weiterer Baum wurde ebenfalls mit dem Kraftstoff verunreinigt und ist derzeit in Gefahr. Möglicher Grund dafür: Am benachbarten Grundstück wird mehr Sonne für ein neu angelegtes Hochbeet benötigt.

Mittlerweile beschäftigt dieser Fall auch die Polizei. Nach der Anzeige wurden vor Ort Proben aus dem verseuchten Erdreich entnommen. Derzeit gäbe es jedoch noch keine Ermittlungsergebnisse, so die Wiener Polizei. Der Fall liegt jedenfalls bei der Staatsanwaltschaft.

