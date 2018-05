Samariterbund fördert Zugang zu digitalen Medien für sozial Benachteiligte

Vernetzungstreffen: Internationale Partnerorganisationen stellen Apps vor, die Menschen mit niedrigem Bildungsniveau wichtige Infos liefern

Wien (OTS) - Von 24. bis 26. Mai 2018 findet in der Zentrale des Samariterbund Wiens ein Vernetzungstreffen des von Erasmus plus kofinanzierten Austauschprojekts YouDigIT statt.

Bei diesem „Learning, Teaching and Training Activity“-Meeting wird die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch von sieben Partnerorganisationen aus Deutschland, Italien, Island, den Niederlanden, Bulgarien und Österreich gefördert. Jede Organisation stellt dabei eine App vor, die sich besonders gut eignet, Menschen mit niedrigem Bildungsniveau im Bereich der digitalen Medien zu helfen und sie zu informieren.

Seitens des Samariterbundes ist das Internetcafé ZwischenSchritt Partner und Gastgeber des Vernetzungstreffens. Das Internetcafé ZwischenSchritt arbeitet vorwiegend mit wohnungslosen Menschen zusammen, die weder über ein eigenes Handy noch über einen Computer verfügen. Das innovative Café ermöglicht diesen Menschen Zugang zur digitalen Welt. Im Internetcafé ZwischenSchritt arbeiten Menschen, die in der Vergangenheit selbst von Wohnungslosigkeit betroffen waren. Sie betreuen die BesucherInnen des Cafés und schulen sie im Umgang mit Computer und Internet, sind beim Verfassen von Bewerbungsschreiben behilflich und halten Computer- und Fortbildungskurse ab.

Neben wohnungslosen Menschen werden durch das Austauschprojekts YouDigIT auch andere Zielgruppen wie MigrantInnen in Italien, Jugendliche „Straßenkinder“ in Bulgarien, spezielle Frauengruppen in Deutschland, TrainerInnen in den Niederlanden und Staatsangestellte in Island gefördert und unterstützt.

Termine:

24.Mai 2018, 9:00 – 15:00 Uhr, Pillergasse 24, 1150 Wien

25. Mai 2018, 9:00 – 19:00 Uhr, Pillergasse 24, 1150 Wien

26. Mai 2018, 9:00 – 17:30 Uhr, Internetcafé ZwischenSchritt, Dittmanngasse 1, 1110 Wien

