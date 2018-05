Rainhard Fendrich live am Hafen Open Air 2018, 18.8.18

Wien (OTS) - Bevor Rainhard Fendrich diesen Herbst mit seiner Akustiktournee „Für immer a Wiener“ in Deutschland, Schweiz und Österreich gastiert, gibt es für seine Wiener Fans noch ein besonderes Konzert Highlight:

Am 18.8. wird er als Main Act am Alberner Hafen beim Hafen Open Air auftreten und ein "Best Of Programm" mit verstärkter Band zum Besten geben.

Dem Künstler gefällt der Grundgedanke des Hafen Open Airs, österreichischen Talenten eine Plattform zu bieten nach dem Motto: Hinaus aus dem Proberaum - hinauf auf die Bühne!

Rainhard Fendrich ist einer der erfolgreichsten Musikexporte Österreichs. Kein anderer Künstler hat in den letzten Jahrzehnten die Musikszene dort so sehr geprägt wie der 63-jährige Wiener. Im September 2017 feierte das Musical „I Am from Austria“ mit seinen größten Hits Welt-Premiere im Ronacher Theater in Wien. Ein Ritterschlag für einen großartigen Songschreiber und Interpreten.



Dabei ist Fendrich nicht nur Kult, sondern begeistert seine Fans immer wieder mit neuen, teils witzigen, aber auch tiefgründigen Songs.

Die musikalische Reise von Rainhard Fendrich begann bereits vor über 38 Jahren. Seither hat der Sänger und Liederschreiber 17 Studioalben mit beinahe 250 Songs veröffentlicht. Bisher wurde er 25mal mit Gold, 28mal mit Platin sowie weiteren zahlreichen Awards, wie z.B. den World Music Award ausgezeichnet.



Anfang April 2018 gab Rainhard Fendrich 3 umjubelte Konzerte gegen Kinderarmut in Salzburg, Graz und Wien. Sämtliche Einnahmen der Konzerte sowie des Live CD Mitschnitts „Für immer a Wiener" kommen zu hundert Prozent der Volkshilfe Österreich zugute.



Natürlich hat der Wiener längst seine ureigene Sprache, seine eigene Song-Hofburg gebaut - um im Bilde zu bleiben. Beinahe jedes seiner seit 1980 in schöner Regelmäßigkeit erschienenen Alben wurde in Gold gegossen. Und eines hat er in den letzten beinahe vier Jahrzehnten eindrücklich unter Beweis gestellt: Fendrich ist beste Unterhaltung mit Haltung.

Fotomaterial finden Sie hier und hier (Dropbox).

www.fendrich.at

Sensationeller Erfolg für das Hafen Open Air

Mit Rainhard Fendrich als Hauptact ist den Veranstaltern des Kult-Festivals eine Sensation gelungen, ist es schließlich das erste Mal, dass Fendrich in Simmering spielt!

„Wir freuen uns, dieses Urgestein der österreichischen Musikwelt für das Hafen Open Air gewonnen zu haben! Fendrich wollten wir immer für uns gewinnen, ist das Hafen Open Air ja schließlich ein österreichisches Musikfestival, auf dem schon viele Größen gespielt haben. Rainhard Fendrich in Simmering? Wir sind richtig stolz!“ so Michael Klammer und Karl Leitner, Veranstalter des Hafen Open Airs.

Das Hafen Open Air Festival

Das Festival am schönen Alberner Hafen gibt es bereits seit 2006. 300.000 Fans hat es seitdem angezogen. Heimische und internationale Musikgrößen wie Wolfgang Ambros, EAV, Opus, Stefanie Werger, Wilfried und Reinhold Bilgeri sowie internationale Bands wie Johnny Logan, die Gypsy Kings oder die Spider Murphy Gang sind schon mal aufgetreten. Gemeinsam mit 140 Nachwuchsbands – für viele davon war das Festival ein wichtiges Sprungbrett für die Karriere.

Das Hafen Open Air braucht Unterstützung

Trotz sensationeller Acts und langjährigem Bestehen, kämpft das Hafen Open Air ums Überleben. Es werden finanzielle Mittel für die Infrastruktur (Bühne, Technik, Ton usw.), die bürokratischen Aufwände (Genehmigungen und Einhalten rechtlicher Rahmenbedingungen), die Zusammenstellung des Programms (Sichten und Casten der Newcomerbands, Aufstellen der Hauptacts) und das Personal vor Ort benötigt.

Hier geht’s zum Crowdfunding: https://wemakeit.com/projects/hafen-open-air-festival

www.hafenopenair.at

Journalisten und Fotografen müssen sich unbedingt vorab akkreditieren unter: presse @ hafenopenair.at

