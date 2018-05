ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“ mit „30 Jahre Mei liabste Weis“, „Die Schönheit der Alpen“, Teil zwei, in „Land der Berge“

Außerdem: „treffpunkt medizin“ zum Thema Ayurveda, „MERYNS sprechzimmer“ über Arzt-Patienten-Kommunikation

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 23. Mai 2018, lässt ORF III Kultur und Information das ORF-Format „Mei liabste Weis“ hochleben. „Heimat Österreich“ präsentiert zum runden Geburtstag „Die schönsten Volksweisen – 30 Jahre Mei liabste Weis“ (20.15 Uhr) und lässt dabei die bekanntesten und beliebtesten Melodien erklingen. Aber auch ein Rückblick auf die schönsten Momente der vergangenen 30 Jahre darf nicht fehlen. Gestalter Rainer Perle hat die besten Ausschnitte des Traditionsformats zusammengestellt und zeigt, wie sich die Sendung um Moderator und Publikumsliebling Franz Posch für viele zu einem wichtigen musikalischen Begleiter entwickelt hat.

Danach zeigt „Land der Berge“ den zweiten Teil der dreiteiligen Dokumentarreihe „Die Schönheit der Alpen“ (21.05 Uhr). Diese Ausgabe startet auf dem Staller Sattel in Osttirol zwischen dem Antholzer und dem Defereggental. Umgeben von hohen Bergen ist die Gegend eine alpine Bilderbuchlandschaft und bekannt für ihre reiche Pflanzenpracht, allen voran die Almrosen. Im Defereggental geht es zur Jagdhausalm, der wohl ältesten Sommerweide der Alpen. Dort oben erhält man Einblicke in das Sozialleben der Murmeltiere und wie sie sich vor ihrem gefährlichsten Feind, dem Steinadler, zu schützen wissen. Vom Blüten- und Schmetterlingsparadies Innergschlöß geht es hinauf ins eisige Reich des Großvenedigers, dessen Gipfel man in spektakulären Flugaufnahmen schließlich auch ganz nahe kommt.

Anschließend thematisieren die ORF-III-Gesundheitsformate „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“ wieder Aktuelles aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Forschung. „treffpunkt medizin“ beschäftigt sich in einer neuen Ausgabe mit dem Thema „Heilen mit der Natur – Ayurveda & Tibetische Medizin“ (21.55 Uhr) und begibt sich an die Originalschauplätze der indischen und asiatischen Heilkunst. Der Fokus liegt auf Kräutermedizin und Ayurveda, dem Wissen vom Leben. In „MERYNS sprechzimmer“ diskutiert Siegfried Meryn mit seinen Gästen über die Herausforderungen der Arzt-Patienten-Kommunikation, ganz dem Motto „Ärzte sprachlos, Patienten ratlos – Wo bleibt die Kommunikation?“ (22.45 Uhr). Denn „Dr. Google“ ist längst zur ersten Anlaufstelle für Patienten geworden, sobald diese ein Symptom zu erkennen glauben. Das birgt Gefahren, da nicht selten gesundheitsgefährdende Ratschläge als glaubhafte Lösung wahrgenommen werden. Jedoch scheint die „analoge“ Ärzteschaft das Zuhören und Antworten verlernt zu haben, weshalb immer mehr auf digitales Wissen zurückgegriffen wird. Dazu diskutieren Sprachwissenschafterin und Kommunikationstrainerin Marlene Sator, Wiener Pflege-, Patienten- und Patientinnenanwältin Sigrid Pilz und Vorstand der Universitätsklinik Innsbruck für Medizinische Psychologie und Psychotherapie Gerhard Schüßler. Der Abend schließt mit einer weiteren Ausgabe von „treffpunkt medizin“, ebenfalls zu „Heilen mit der Natur – Tibetische Medizin“ (23.35 Uhr) aus dem Jahr 2017. Darin werden die alternativen Heilmethoden der Tibetischen Medizin in Diagnostik und Therapie vorgestellt.

