„Unterwegs in Österreich“ am 23. Mai aus Seeham und Obertrum am See

„Woher kommt mein Essen?“ zum ORF-Programmschwerpunkt „MUTTER ERDE“

Wien (OTS) - „Woher kommt mein Essen?“ lautet das Tagesthema, das am Mittwoch, dem 23. Mai 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (6.30 bis 9.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) anlässlich des ORF-Programmschwerpunkts „MUTTER ERDE“ in ORF 2 diskutiert wird. „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Lukas Möschl live aus Seeham, und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Lukas Schweighofer abschließend aus Obertrum am See.

Mittwoch, 23. Mai: Schwerpunktthema „Woher kommt mein Essen?“ im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts „MUTTER ERDE“

„Guten Morgen Österreich“ aus Seeham

Wer weiß schon genau, woher Butter, Marmelade oder etwa Kaffee kommen? Um genau solche Fragen geht es beim derzeitigen ORF-Schwerpunkt „MUTTER ERDE. Schau, wo dein Essen herkommt!“. Bis Anfang Juni bringt der ORF in allen seinen Medien Beiträge dazu. „Guten Morgen Österreich“ hat sich auf einem Wochenmarkt in Wien umgehört, ob den Marktbesuchern die Herkunft ihrer Lebensmittel wichtig ist. Außerdem zu Gast ist Hannes Royer, Obmann des Vereins „Land schafft Leben“, der versucht, Bewusstsein für österreichische Lebensmittel zu schaffen.

„Daheim in Österreich“ aus Obertrum am See

Am 1. Juni gedenkt man des 92. Geburtstags der Filmlegende Marilyn Monroe. Die Hollywood-Diva bleibt in Erinnerung – nicht nur wegen ihrer Filme, sondern auch mit ihrer Liaison mit dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und ihrem mysteriösen Tod. Ein Bild, das untrennbar mit ihr verbunden ist, ist jenes mit ihrem wehenden weißen Kleid. Kaum jemand weiß, dass es auch eine Verbindung nach Salzburg gibt. Denn das Kleid aus dem 1955 entstandenen Film „Das verflixte siebente Jahr“ stammt von der Salzburgerin Maria Bliss.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at