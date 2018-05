Goldenes Wienerherz für Petrovic und Cocyan

Wien (OTS/RK) - Der Vizebürgermeister der Stadt Wien, Dominik Nepp, hat heute, Dienstag, im Wiener Rathaus Madeleine Petrovic und Brigitte Cocyan für ihre Verdienste um den Wiener Tierschutz mit dem “Goldenen Wienerherz“ ausgezeichnet.

„Tiere haben unsere ganze Aufmerksamkeit verdient“

Ein Tier sei ein Lebewesen, das Zuneigung, Liebe und Hinwendung bedürfe, und das würden die Ausgezeichneten tagtäglich beweisen, so Nepp einleitend. Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzhauses und Cocyan „Kämpferin für den Tierschutz“ erhielten den zum vierten Mal vergebenen Preis für ihre „unermüdlichen und selbstlosen Leistungen“ rund um den Tierschutz in der Bundeshauptstadt. „Tiere können sich nicht selbst in den Fokus rücken, selbst keine Lobby bilden, nicht für sich selbst sprechen und gerade deshalb haben sie unsere ganze Aufmerksamkeit unser ganzes Engagement verdient. Denn wie eine Gesellschaft mit Tieren umgeht, zeigt auch den Grad ihrer Entwicklung an“, so der Vizebürgermeister anlässlich der feierlichen Überreichung des “Goldenen Wienerherzes“.

“Goldenes Wienerherz“ für Helden des Alltages

Diese Auszeichnung des Vizebürgermeisters der Stadt Wien ist für Wienerinnen und Wiener gedacht, die sich in besonderem Maße engagiert haben. Das kann in sozialen Bereichen, im Tierschutz, oder couragiertes Handeln im Alltag sein. Die Auszeichnung ist für die „Helden des Alltages“ gedacht. Nepp möchte so jene Menschen vor den Vorhang bitten und auszeichnen, die eben ein goldenes Wienerherz bewiesen haben. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Werner-Christoph Kaizar

Mediensprecher Vizebürgermeister

Tel.: 01/4000-81087

E-Mail: christoph.kaizar @ wien.gv.at