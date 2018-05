Wölbitsch/Mahrer/Schwarz ad Gewalt an Schulen: Konkrete Maßnahmen jetzt umsetzen!

Anfragebeantwortung zeigt dramatische Situation – Stadt Wien muss jetzt handeln – Gewalt an Schulen ernstzunehmendes Thema

Wien (OTS) - Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der ÖVP bezüglich Straftaten an Bildungseinrichtungen hat erschreckende Zahlen zum Vorschein gebracht. „Aus der Anfragebeantwortung geht hervor, dass die Kriminalität an den Bildungseinrichtungen in den letzten vier Jahren stark angestiegen ist. Vor allem in Wien häufen sich die Fälle, die Situation ist dramatisch. Die Stadt Wien muss endlich konkrete Maßnahmen setzen, und zwar jetzt!“, fordern Stadtrat Markus Wölbitsch, Sicherheitssprecher Karl Mahrer und Bildungssprecherin Sabine Schwarz.

Die hohe Anzahl an Körperverletzungs-Anzeigen lässt erahnen, wie hoch die Dunkelziffer der Übergriffe in Schulen sein muss. So gab es im Jahr 2014 noch 23 Fälle (Körperverletzung iSd §83 StGB), während es 2017 bereits 303 waren. „Es geht dabei nicht nur um physische Gewalt. Auch die psychische Gewaltausübung ist ein wesentliches Thema im Schulalltag, dem sich die Stadtregierung nicht verschließen darf“, so Wölbitsch.

„Gewalt an Schulen darf nicht toleriert werden. Die Stadt Wien muss nun endlich gegensteuern. Neben der beim Runden Tisch des Wiener Stadtschulrat vereinbarten Erfassung von Gewaltfällen in Wiener Schulen brauchen wir dringend präventive Maßnahmen, um Gewalt zwischen Schülern und gegen Lehrer zu verhindern. Ich fordere verpflichtende Anti-Gewalt-Schulungen durch die Polizei an Wiener Schulen analog zur Verkehrserziehung“, so Mahrer.

Auch für Bildungssprecherin Gemeinderätin Sabine Schwarz zeigen die Zahlen dringenden Handlungsbedarf. „Anlässlich dieser Zahlen fordern wir nochmals eine verpflichtende Meldung der Übergriffe beim Stadtschulrat. Die flächendeckende Präventionsarbeit in Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei ist das Gebot der Stunde. Rot-Grün muss die Blockade bei den flächendeckenden und verpflichtenden Workshops endlich beenden“, so Schwarz.

