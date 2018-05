Stadtschulrat begrüßt, dass endlich Zahlen über Gewalt an Schulen vorliegen

Wien (OTS/RK) - „Offensichtlich hat der Runde Tisch gegen Gewalt an Schulen erfolgreich dazu beigetragen, dass nun vom Innenministerium konkrete Zahlen über Straftaten an Österreichs Schulen veröffentlicht wurden. Wir bedanken uns bei der Polizei für diese wichtigen Informationen, die die Diskussion nun endlich anhand von Fakten möglich machen“, zeigte sich Wiens Bildungsdirektor und Amtsführende Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer erfreut über die im Zuge einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom Innenministerium heute publizierten Zahlen und Straftaten an Schulen.

Himmer betonte, dass es nun wichtig sei, dass das Innenministerium bzw. die Polizei diese Zahlen weiter spezifiziere und mit den Landesschulräten gemeinsam die Hintergründe aufklärt: „Um punktgenaue Maßnahmen setzen zu können, braucht es so viel Information wie möglich. Wie beim Runden Tisch gegen Gewalt mit VertreterInnen aller Parteien und Religionsgemeinschaften, aber auch den SchulpartnerInnen vereinbart, gibt es in Wien eine absolute Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form der Gewalt.“

