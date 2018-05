FPÖ-Linder: „Bedarfsgerechtes Maßnahmenpaket für außerordentliche Schäden in der Landwirtschaft beschlossen“

„Rasche und unbürokratische Hilfe für die heimischen Landwirte ist sichergestellt“

Wien (OTS) - „Durch die anhaltende Trockenheit im heurigen Frühling drohen auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen gewaltige Schäden. Zusätzlich zur Dürre, droht auch unseren grünen Lungen - den Wäldern, eine enorme Borkenkäferplage. Diese Schäden sind für viele Landwirte existenzbedrohend‘‘, betonte FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Maximilian Linder die Notwendigkeit für die heimischen Bauern, eine schnelle und unbürokratische Hilfe auf Abruf bereitzustellen. Gerade in den kleinen Familienbetrieben sei die Forstwirtschaft eine Art Reserve für Krisensituationen und somit wäre jeder Schaden am Wald existenzbedrohend.

„Daher wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt und Lösungen für die aktuellen Probleme der Landwirtschaft gefunden. Die Forderungen und Vorschläge, die diesbezüglich von mir über die Task-Force an die Bundesministerin weitergeleitet wurden, sind Teil dieses Hilfspaketes und werden nun rasch umgesetzt“, zeigte sich Linder erfreut.

„Uns liegt die heimische Lebensmittelproduktion und die Bauernschaft am Herzen, daher warten wir nicht ab bis Existenzen zerstört sind, sondern handeln vorausschauend und zukunftsorientiert. Nur so können wir drohende Ertragseinbußen vorbeugen, denn: Wer schnell rasch hilft, hilft bekanntlich doppelt!“, so Linder.

