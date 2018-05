Emily Didonato wird weltweite botschafterin für die hautpflegemarke Biotherm

Paris (ots/PRNewswire) - Die Luxushautpflegemarke Biotherm hat heute bekannt gegeben, dass Model Emily DiDonato zur weltweiten Markenbotschafterin ernannt wurde. Die natürliche Schönheit und Studentin der Wissenschaft an der Columbia University repräsentiert damit zusammen Christy Turlington-Burns und Candice Swanepoel die Marke, die weltweit für ihren einzigartigen Inhaltsstoff Life Plankton[TM] bekannt ist.

Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung: https ://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didonato-biotherm-skincar e-ambassador/

"Ich freue mich sehr Teil der Biotherm-Family zu sein. Ich war schon immer von der Natürlichkeit von Biotherm begeistert, " sagt Emily DiDonato. "Ich habe zum ersten Mal Biotherm Produkte verwendet, als ich viel auf Reisen war. Life Plankton[TM] Essence war das perfekte Produkt, um meine trockene Haut zu transformieren und ihr etwas Gutes zu tun. Alle Produkte der Marke beinhalten Life Plankton[TM], einen besonders wirksamen Inhaltstoff, der hilft, die Haut zu pflegen und zu regenerieren. Gerade jetzt, in der intensiven Zeit der Vorbereitung meiner Hochzeit, ist meine Haut zusätzlich gestresst. Da kommt die Zusammenarbeit mit Biotherm genau zum richtigen Zeitpunkt."

Das gebürtige amerikanische Model mit italienischen und irischen Wurzeln, das bereits auf zahlreichen Magazincovern zu sehen war, wird ab Juni zum ersten Mal das Gesicht einer Biotherm-Kampagne sein.

Abseits der Laufstege verkörpert Emily die natürliche Schönheit, für die Biotherm steht, indem sie ebenso natürliche Bilder von sich mit der Welt teilt. Ein perfekter Match für Biotherm's Anspruch Haut sichtbar durch die heilende Kraft der Natur zu transformieren.

Am Höhepunkt ihrer Karriere, im Alter von 27 Jahren, hat Emily beschlossen ihre Freizeit einem PSYCHOLOGIE-Studium an der Columbia University zu widmen. Zwischen Fotoshootings und Prüfungen teilt das sympathische Model auf Instagram ihr Leben in New York City mit ihrer Community: von Soul Cycling über Yoga, und Vitamin D Breaks bis hin zu Ausflügen in die Berge und Teilnahme an Marathons.

Schon Jahre bevor sie von Biotherm engagiert wurde, war sie ein großer Fan von Hautpflegeprodukten. "Emily's persönliche Identifikation mit Biotherm und ihr aktiver, natürlicher Lifestyle machen sie zur idealen Markenbotschafterin, um Biotherm zu repräsentieren," sagt David Fridlevski, General Manager Biotherm. "Durch das Engagement mit ihrer Community schafft sie es auf besonders smarte Art und Weise nicht nur im Bereich Hautpflege, sondern auch im Bereich Healthy Living eine Meinungsbildnerin zu sein."

EMILY'S HAUTPFLEGE ROUTINE

Um ihre Zusammenarbeit mit Biotherm zu feiern, hat Emily fünf ihrer liebsten Biotherm Produkte ausgewählt, die gegen Ende May auf Instagram @Biotherm bekanntgegeben und unter den Fans der Marke verlost werden.

EMILY DIDONATO

Geburtstag: 24. Februar 1991

Geburtsort: New York

Model seit: 2009

@emilydidonato: 1.1 Mio Followers

ABOUT BIOTHERM

Ein Pionier im Bereich Hautpflege. Seitdem 1952 die Wirkung von Life Plankton[TM] entdeckt wurde, verwendet Biotherm den einzigartigen Inhaltsstoff mit regenerierender Wirkung für seine Hautpflegeprodukte. Mit langjähriger Expertise in Biotechnologie entwickelt Biotherm ebenso effiziente wie wirksame Produkte mit besonders wohltuenden Texturen. Das Sortiment der Marke enthält über 130 Gesichts- und Körperpflegeprodukte für alle Hauttypen, Pflegebedürfnisse und Lifestyles. Zu den beliebtesten Biotherm Produkten zählen Klassiker wie Life Plankton[TM] Essence, Aquasource Gel, Blue Therapy Serum und Lait Corporel. Mehr Informationen auf:

http://www.biotherm.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693670/Biotherm.jpg )

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didona to-biotherm-skincare-ambassador/ (https://www.multivu.com/players/uk/ 8333051-emily-didonato-biotherm-skincare-ambassador/)

Rückfragen & Kontakt:

+33 6 01 27 14 56 and Virgile Vie Communication Project Manager

0033674417562