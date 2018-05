FPÖ-Belakowitsch: „Reform der Sozialversicherungen garantiert Gerechtigkeit und gleiche Leistungen für alle Bürger“

Wien (OTS) - „Soziale Gerechtigkeit ist für die neue Bundesregierung nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Auftrag im Dienste aller Bürger unseres Landes. Gleiche Leistung in allen Bundesländern, Privilegienabbau und eine flache Verwaltungsstruktur werden das Ergebnis dieser in Österreich wohl einzigartigen Reform darstellen. Die Zusammenlegung der Kassen ist ein Schritt in die richtige Richtung für ein modernes und zukunftsorientiertes Österreich“, erklärte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Das bisherige, überalterte System hat ausgedient, außer Kosten, unzufriedenen Patienten und überarbeitetes Personal, gibt es nichts mehr. Darauf kann die SPÖ mit ihrer Pfründe-Politik wahrlich nicht stolz sein, aber gerade diese Pfründe müssen wohl der Grund für die derartig verbissene Verteidigung des alten Systems durch die Genossen sein, denn sonst gibt es wohl nur verbrannte Erde. Mit der Zusammenlegung der Kassen, den strukturellen und patientenbezogenen Reformen legt die neue Bundesregierung den Grundstein für ein sozial-gerechtes Österreich“, betonte Belakowitsch.

