LHStv. Schnabl und Bürgermeisterin Baier übergeben leistbare Wohnungen

Regionale Initiativen und Entrümpelung des Baurechts auf Agenda der SPÖ ganz oben

St. Pölten (OTS) - „Sicherheit in allen Bereichen – vom leistbaren Wohnen über die Gesundheitsversorgung und die Bildung bis hin zu Arbeitswelt und Kriminalität - ist die Voraussetzung, dass Menschen mit Optimismus in die Zukunft blicken können“, so LHStv. Franz Schnabl. Als eine von mehreren regionalen Initiativen gilt das Projekt der Stadtgemeinde Schwechat, das heute einem jungen Menschen die eigenen vier Wände zu leistbaren Konditionen ermöglichen konnte.

Die Stadtgemeinde habe es sich zur Aufgabe gemacht, jungen BürgerInnen den Zugang zu kostengünstigem Wohnraum zu erleichtern, so die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier: „Ich freue mich, heute die erste Starterwohnung übergeben zu können, demnächst kann schon die zweite folgen.“ Ende des letzten Jahres hat der Gemeinderat diese Initiative beschlossen und in den vergangenen Monaten wurden betroffene Wohnungen renoviert. Die Wohnungen mit einer Größe zwischen 30 und 40 Quadratmetern werden auf drei Jahre befristet, mit einer Küchenzeile ausgestattet, vermietet. Die Kaution für die Starterwohnungen wird von vier auf zwei Monatsmieten reduziert, aufgrund der Befristung ist von der ohnehin sehr günstigen Miete auch noch ein Abschlag anzuwenden. Bei Bedarf kann eine einmalige Verlängerung angestrebt werden.

Im Fokus der politischen Anstrengungen der SPÖ NÖ stehen neben den regionalen Initiativen, das Erarbeiten von Landes-Modellen, wie „5x5“ und die Entrümpelung der Bauordnung. Das Modell „5x5“ der Jungen Generation sieht vor, dass jungen Menschen von 18 bis 30 Jahren Wohnungen zur Verfügung stehen, in denen sie für maximal fünf Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten für fünf Jahre befristet wohnen können – danach steigt die Miete entsprechend des Marktwerts oder die Wohnung wird zurückgegeben.

Allen NiederösterreicherInnen, aber speziell den Jüngsten darunter soll damit der Schritt in die Selbstständigkeit ermöglicht werden. „Früher war es normal, mit Anfang 20 auszuziehen. Heute ist das aber für viele junge Menschen einfach nicht mehr leistbar“, so Schnabl weiter. Heute könnten junge Menschen vom Bau eines Hauses nur mehr träumen und auch die Mieten für Wohnungen würden immer unerschwinglicher.

„Die Menschen wollen einen Job, der gutes Geld bringt, eine gute soziale und gesundheitliche Versorgung, Schulen, in denen alle Kinder eine gute Chance haben, Wohnen, das man sich leisten kann und Sicherheit vor Kriminalität. Das ist sozialdemokratische Politik. Das ist unser Auftrag“, so die beiden roten Verantwortungsträger abschließend.

