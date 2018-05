Bezirksmuseum 19: Neue „Kunstkreis Döbling“-Schau

Wien (OTS/RK) - Alle Jahre wieder zeigt die Vereinigung „Kunstkreis Döbling“ ausgesuchte künstlerische Arbeiten ihrer Mitglieder im Rahmen einer „Festwochen-Ausstellung“. Heuer ist diese Schau im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 25. Mai, statt und startet um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eröffnet wird die Ausstellung durch den Bezirksvorsteher von Döbling, Adolf Tiller. Malereien in vielerlei Techniken, Fotos sowie Schmuck von neun Kreativen werden am Eröffnungsabend und anschließend am Samstag, 26. Mai, von 15.00 bis 18.00 Uhr, und am Sonntag, 27. Mai, von 10.00 bis 12.00 Uhr, präsentiert. Die Besichtigung der Schau ist gratis.

Die Besucherinnen und Besucher können ansprechende Werke von Ilona Enz, Elfriede Hackl, Koviljka Ilic, Xiaojie Hofpointner, Manuela Moser-Pasicznyk, Pero Novakovic, Helmut Sailer, Rolf-Dieter Schnabl und Erich Schritter betrachten. Auf melodische Art und Weise umrahmt werden die beeindruckenden Exponate bei der Veranstaltung am Freitag durch die Harfenistin Chiara Sax. Von abstrahierten Gemälden bis zu wirklichkeitsnahen Bildern legt Vereinsobmann Helmut Sailer einen repräsentativen Querschnitt (Öl, Acryl, Aquarell, Mischtechnik,...) durch das Schaffen der Kreativen aus dem „Kunstkreis Döbling“ vor. Über mannigfaltige Kultur-Termine im Döblinger Bezirksmuseum informieren die auf ehrenamtlicher Basis agierenden Bezirkshistoriker unter der Rufnummer 368 65 46 und per E-Mail:

