Wien-Liesing: 26-jähriger flüchtiger Strafhäftling nach Sprung aus Fenster festgenommen

Wien (OTS) - Am 21. Mai 2018 um 16:20 Uhr versuchten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing, eine Festnahmeanordnung durchzuführen. Ein 26-jähriger Mann war vom Ausgang nicht in die Justizanstalt Korneuburg zurückgehrt. Bereits im Stiegenhaus hörten die Beamten Stimmen aus der Wohnung, in welcher der Gesuchte vermutet wurde. Die Tante des Häftlings öffnete und sagte, dass sich ihr Neffe nicht in der Wohnung befinde. Einer freiwilligen Nachschau stimmte sie nicht zu. Fast zeitgleich konnten Polizisten, die die Außensicherung aufgenommen hatten, beobachten, wie der 26-Jährige aus dem Fenster sprang und flüchtete. Er konnte von den Beamten eingeholt, festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at