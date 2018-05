Wien-Liesing: Streit wegen eines abgeschleppten Fahrzeugs eskaliert

Wien (OTS) - Am 21. Mai 2018 um 20:10 Uhr wurde eine Streifenbesatzung des Stadtpolizeikommandos Liesing wegen eines Streits zu einem Einsatz in die Tenschertstraße gerufen. Ein 36-Jähriger wollte sein abgeschlepptes Fahrzeug von einer Abschleppfirma abholen, wobei er mit einem 43-jährigen Mitarbeiter bezüglicher der Modalitäten der Fahrzeugrückgabe in Streit geriet. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der 36-Jährige die Türe zum Kassenbereich aufriss und diesen betreten wollte. Der Mitarbeiter zückte eine Gaspistole und zielte auf den Kunden, woraufhin dieser zurückwich. Die Beamten stellten die Waffe sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der 43-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at