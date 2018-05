EANS-DD: C-QUADRAT Investment AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personenbezogene Daten:

Mitteilungspflichtige Person:

Name: Q-CAP Holdings Ltd (Juristische Person)

--------------------------------------------------------------------------------

Grund der Mitteilungspflicht:

Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben

Vor- und Zuname: Fritz Schweiger

Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates

--------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Emittenten:

Name: C-QUADRAT Investment AG

LEI: 5299004QI49L3GK2PT60

--------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Geschäft:

ISIN: AT0000613005

Beschreibung des Finanzinstruments: Anteile an Cubic (London) Limited. Cubic (London) Limited hält 98,47% an C-QUADRAT Investment AG. Geschäftsart: Veräußerung. Das Closing findet voraussichtlich in den nächten 20 Tagen statt.

Datum: 17.05.2018; UTC+02:00

Handelsplatz: Außerhalb eines Handelsplatzes

Währung: Euro

Preis Volumen

9440,286 203

Gesamtvolumen: 203

Gesamtpreis: 1916378,058

Durchschnittspreis: 9440,286

--------------------------------------------------------------------------------

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Telefon: +43 1 515 66-0

FAX: +43 1 515 66-159

Email: c-quadrat @ investmentfonds.at

WWW: www.c-quadrat.com

ISIN: AT0000613005

Indizes:

Börsen: Frankfurt, Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Wimmer

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

E-Mail: a.wimmer @ investmentfonds.at

www.c-quadrat.com