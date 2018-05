Rechnungsabschluss 2017 - Team Kärnten/Köfer fordert „endlich nachhaltigen Schuldenabbau“

Klagenfurt (OTS) - Noch keine finanzielle Wende kann Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer aufgrund des Rechnungsabschlusses für 2017 erkennen: „Fakt ist, dass die Entwicklung erstmals vorsichtig positiv ist, aber Kärnten den Schuldenpfad weiter munter beschreitet. Unser Bundesland weist im Österreich-Vergleich nach wie vor die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aus und der Schuldenrucksack, der zukünftigen Generationen überlassen wird, ist riesig.“ Köfer fordert daher Bemühungen, um den Schuldenwahnsinn Herr zu werden: „Es gilt jetzt, Reformen anzugehen: Vom Abbau von Doppelgleisigkeiten, die beispielsweise in Form des landwirtschaftlichen Schulwesens oder des ländlichen Wegenetzes bestehen, bis hin zur Parteienförderung, die gekürzt werden muss.“

Köfer kündigt für die Landtagssitzung am Donnerstag Initiativen an, die genau auf diesen Reformbedarf, der im Land unweigerlich besteht, hinweisen werden. „Zudem haben wir bereits im Rahmen der vergangenen Landtagssitzung Anträge zur Beschlussfassung vorgelegt, die die Einrichtung eines Schuldenmonitors für Kärnten per Gesetz sowie eine Schulden- und Ausgabenbremse in der Verfassung fordern. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, dass Kärnten endlich aus dem budgetären Schulden-Irrgarten der Vergangenheit und Gegenwart herausfindet.“ Alleine die Zinsbelastung von über 40 Millionen Euro pro Jahr – ohne den Hypo/Heta-Kosten – würde laut Köfer klar belegen, dass Schulden die Landesentwicklung gefährden: „Schulden sind der Indikator für politische Misswirtschaft. Gerade deshalb gilt es jetzt, eine klare Orientierung in Richtung eines jährlichen Nulldefizits zu forcieren und dort massiv anzusetzen, wo Effizienzpotenziale zu holen sind.“

