Brigittenau: Liedermacher-Blues und Harmonika-Töne

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, 24. Mai, gastiert das Wiener Musik-Duo „Wolf und Licht“ im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Ab 19.30 Uhr unterhalten die beiden Sänger und Gitarristen Wolf Ratz und Stefan Lichtenegger das Publikum mit feinem „Liedermacher-Blues“, umrahmt mit Latino-Sound, Pop und Folk. Eva Grimm verstärkt das Duo mit gefühlvollen Klängen auf der Harfe. Organisation: „Kulturforum Brigittenau“.

Im Saal im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) stellen sich am Freitag, 25. Mai, begabte junge Ziehharmonika-Spielerinnen und –Spieler aus der Musikschule Brigittenau vor. Der bunte Akkordeon-Abend in der Reihe „Musik im Museum“ fängt um 18.00 Uhr an. Interpretiert werden traditionelle Stücke aus der Harmonika-Literatur und neuzeitliches Liedergut. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt kostenlos.

Das Gastspiel des Duos „Wolf und Licht“ und das Konzert mit den jugendlichen Ziehharmonika-Musikantinnen und –Musikanten werden seitens des Bezirkes unterstützt. Informationen über geförderte kulturelle Initiativen im 20. Bezirk erhalten Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 110, E-Mail post @ bv20.wien.gv.at.

