Wiener Wirtschaftsparlament: Beschluss für Erhalt der Selbstverwaltung

Schulterschluss im WKW-Wirtschaftsparlament – Sozialpartnerschaft und Selbstverwaltung sind Grundpfeiler der Republik - Gegenteil von Selbstverwaltung ist Verstaatlichung

Wien (OTS) - Die Wiener Wirtschaftskammer bekennt sich zum Prinzip der Selbstverwaltung in allen Bereichen und wird sich auch weiterhin für die andauernde Verbesserung, Adaptierung und Modernisierung der Selbstverwaltung im eigenen Wirkungsbereich einsetzen. Darüber hinaus begrüßt sie eben solche Bemühungen in allen anderen Selbstverwaltungskörpern wie beispielsweise den Sozialversicherungen. Dies wurde im heutigen Wiener Wirtschaftsparlament per überfraktionellem Antrag von den Delegierten beschlossen. Damit setzt die Wiener Wirtschaftskammer ein starkes Zeichen für die Selbstverwaltung und spricht sich gegen Verstaatlichung aus. Ein Ende der Selbstverwaltung würde auch ein Ende des Interessenausgleichs bedeuten. Die Sozialpartnerschaft und erfolgreiche Selbstverwaltung waren und sind Garant dafür, dass in Österreich Lösungen nicht auf der Straße, sondern am Verhandlungstisch ausgetragen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Christian Wenzl – Presse und Medienmanagement

T. 01 51450 1585

E. christian.wenzl @ wkw.at

W. wko.at/wien/presse