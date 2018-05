Große Namen mit großem Herzen für erfolgreiche Forschung!

Wenn Eva Angyan, Präsidentin des St. Anna Kinderkrebsforschung Unterstützungskomitees, ruft, dann folgen ihre Freunde gerne.

Wien (OTS) - Eva Angyan liegt die Kinderkrebsforschung sehr am Herzen. Bereits zum vierten Mal bat sie, als Präsidentin des Mentorenkomitees der St. Anna Kinderkrebsforschung, gemeinsam mit Univ. Prof. Wolfgang Holter, Institutsleiter der St. Anna Kinderkrebsforschung eine ausgesuchte Gästeschar aus Politik, Wirtschaft und Kultur zum Benefizlunch ins Grand Hotel. Dabei wurde auch das gemeinsame Unterstützungsprojekt anlässlich des diesjährigen 30-Jahr Jubiläums der St. Anna Kinderkrebsforschung präsentiert:

Musikalisch-Literarisches Benefizkonzert top besetzt

Am Samstag, dem 20. Oktober 2018, um 19.00 Uhr feiert die St. Anna Kinderkrebsforschung ihr 30-Jahr Jubiläum mit einem Musikalisch-Literarischen Benefizkonzert im Gläsernen Saal des Musikvereins in Wien. Kammerschauspieler Peter Matic liest Heiteres von Bühnen- und Konzertpodien und Schuberts „Forellenquintett“ erklingt in Topbesetzung: mit Jasminka Stancul (Klavier), Christian Altenburger (Violine), Thomas Selditz (Viola), Franz Bartolomey (Violoncello) und Herbert Mayr (Kontrabass). Im Anschluss sind alle Gäste herzlich zu einem Sektempfang geladen. Die Karten kosten € 85,- und sind bereits an der Tageskassa des Musikvereins erhältlich.

„Unser heuriges Herzensprojekt ist ein Musikalisch-Literarisches Benefizkonzert mit wunderbaren Künstlern, die sich ganz der guten Sache verschrieben haben. Als Präsidentin des St. Anna Kinderkrebsforschung Unterstützungskomitees erfüllt es mich mit Stolz, was wir bereits gemeinsam für die Kinderkrebsforschung bewegen konnten. Und ich freue mich sehr auf unser nächstes Vorhaben.“, erklärt Präsidentin Eva Angyan ihr großartiges Engagement.

„Unsere Forschung hat kontinuierlich zur verbesserten Diagnose, Therapie und Prognose für ein Überleben bei Kinderkrebs beigetragen. Der Erfolg unserer Arbeit ist nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender möglich. Jeder Einzelne von ihnen unterstützt den Fortschritt zur Heilung von Kinderkrebs und ermöglicht die Grundlagen für unsere Forschung. Ich freue mich besonders, dass sich in unserem Ehrenkomitee engagierte Menschen gefunden haben, die bereit sind, die St. Anna Kinderkrebsforschung zu fördern“, ergänzt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holter.

Ein Unterstützungskomitee für die St. Anna Kinderkrebsforschung mit großen Namen:

Dr. Charlotte Rothensteiner, Mag. Maria Polsterer-Kattus, Erste Bank Vorstand Willibald Cernko, KR Karl Javurek, Isabella Kapsch, Generaldirektorin Dr. Elisabeth Gürtler,

KR Brigitte Jank, Prof. Erwin Ortner, Leiter des renommierten Schoenberg-Chors, Bäckermeister Senator Kurt Mann, sowie Prof. Rudolf Bretschneider, Interspot-Chefin Inge Klingohr, Mag. Ulla Konrad und Maestro Franz Welser-Möst freuen sich ebenfalls, die St. Anna Kinderkrebsforschung als Mentorinnen und Mentoren zu begleiten und tatkräftig zu unterstützen.

