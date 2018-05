Bezirksmuseum 23: Autor liest aus Buch „NS in Wien“

Wien (OTS/RK) - Martin Krist und Albert Lichtblau sind die Verfasser des bewegenden Buches „Nationalsozialismus in Wien. Opfer. Täter. Gegner“. Am Freitag, 25. Mai, kommt Martin Krist in das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) und liest dort ab 19.00 Uhr im Festsaal sorgsam recherchierte Auszüge aus der Publikation. An diesem Abend befasst sich der Autor besonders mit einstigen Gräueltaten der Nationalsozialisten in Liesing. Der Zutritt ist frei. Das ehrenamtliche Museumsteam freut sich über Spenden der Gäste. Museumsleiter Maximilian Stony begrüßt die Anwesenden und der Bezirkshistoriker Gerald Netzl spricht einleitende Worte.

In dem Band aus dem „StudienVerlag“ sind über 40 Biographien und rund 400 Abbildungen zu finden (ISBN: 978-3-7065-5321-6, Preis: 24,90 Euro). Martin Krist spricht im Museum unter anderem über den „Anschluss“ in Wien, über Veränderungen im Leben der Menschen, über den Widerstand gegen die NS-Schergen, über Schicksale von NS-Gegnern, Juden und Roma, über tragische Ereignisse am „Spiegelgrund“, über den Ablauf des „Bombenkriegs“ und über Konzentrationslager. Mehr Informationen: Telefon 869 88 96. Mitteilungen an die Museumsleitung per E-Mail: bm1230 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Buch „Nationalsozialismus in Wien“ (Verlag):

www.studienverlag.at

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk