Vielfältige Konzerte im Bezirksmuseum Floridsdorf

Duo Krapf/Berki (24.5.), „Antarja Quartett“ (26.5.) und Trio „Effica“ (28.5.), Information: Telefon 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - Nette Musik-Veranstaltungen für jeden Geschmack gehen im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) laufend über die Bühne. Drei Konzerte stehen bevor: Am Donnerstag, 24. Mai, tritt das Duo Isabella Krapf (Mundharmonika) und Karoly Berki (Gitarre) ab 19.00 Uhr im Museum auf und spielt unter dem Titel „Harmonica meets Guitar II“ mitreißende Jazz-Standards, Klezmer-Stücke, Latino-Lieder, Klassik-Werke und manch andere Kompositionen. Karten: 12 Euro („Eintrittsspende“). Organisation: Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“, Telefon 278 52 67.

Das dritte Konzert in der Kammermusik-Reihe „Transdanube 2018“ bestreiten das „Antarja Quartett“ sowie Vida Vujic (Cello) und Gregor Urban (Klavier) am Samstag, 26. Mai. Ab 19.30 Uhr hören die Besucherinnen und Besucher im Saal des Museums im „Mautner Schlössl“ ausgewählte Werke von Beethoven, Schubert und Urban. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro (Studierende: 10 Euro). Für Montag, 28. Mai, hat sich das Musik-Trio „Effica“ angesagt. Ab 19.00 Uhr tragen Hangil Kim (Klavier), Ju Hee Kim (Flöte) und Minhee Lee (Flöte) meisterhaft Werke aus Klassik und Romantik vor. Karten: 12 Euro („Eintrittsspende“). Preiswertere Karten für Studierende: 5 Euro. Konzert-Koordinator: Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Informationen per E-Mail:

office@beethoven-gedenkstaette.at.

Auskünfte über vielerlei Kultur-Angebote im Museum im „Mautner Schlössl“ in der Prager Straße 33 gibt der ehrenamtlich tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94. Kontaktaufnahme mit dem Museumschef per E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Kammermusik-Projekt „Transdanube 2018“:

www.transdanube.org

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

