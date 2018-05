25.5., Mariahilf: „Nachbarschaftsfest“ im Minna-Lachs-Park

Wien (OTS/RK) - Das fairplayteam.06 und die Initiative „Miteinander in Mariahilf“ veranstalten gemeinsam am Wiener Nachbarschaftstag ein Fest im Minna-Lachs-Park (6., Mittelgasse Ecke Millergasse). Dabei wird die Vielfalt an Einrichtungen im Bezirk gezeigt. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart eröffnet das Fest um 15 Uhr. Bei freiem Eintritt dauert das Programm bis 18 Uhr.

Die PartnerInnen des „Netzwerks für gute Nachbarschaft“ tragen wesentlich mit ihrer aktiven Teilnahme zur Mitgestaltung des Festes im Park bei. Die FestbesucherInnen erwartet ein buntes Programm:

Info- und Beratungsstände u.a. der VHS, der Gebietsbetreuung Stadterneuerung sowie der Grätzelpolizei; Bewegungs- und Sport-Schnupperkurse (u.a. Capoeira); Kinderprogramm (u.a. Märchen-Workshops und -Lesungen) sowie Live-Musik.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06116 bzw. E-Mail post @ bv06.wien.gv.at. (Schluss) bv/red

Datum: 25.5.2018, 15:00 - 18:00 Uhr



Minna-Lachs-Park

Mittelgasse/Millergasse, 1060 Wien



