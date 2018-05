AVISO Stadtraum am Nordbahnhof lädt zur Diskussion: „Wem gehört die Stadt?“

Wien (OTS) - Grätzloase, Urban Gardening, aber auch Baugruppen, Sozialprojekte und Kunst im öffentlichen Raum – die Vielfalt an unterschiedlichen Initativen in der Stadt ist mittlerweile sehr groß. Daran knüpft die Frage an, wem die Stadt tatsächlich „gehört“?

Am Donnerstag (24.5.) diskutieren darüber ab 18.00 Uhr Sabine Gretner (Caritas), Oliver Hangl (Konzept- und Medienkünstler), die Wiener FußgängerInnen-Beauftragte Petra Jens und der Architektur- und Stadtforscher Robert Temel.

Im September wird die Diskussionsreihe im Stadtraum in der Nordbahnhalle fortgesetzt.

Veranstaltung im Überblick:

Diskussion Wem gehört die Stadt?

Wann: Donnerstag, 24. Mai 2018, 18 – 20 Uhr

Wo: Stadtraum, Nordbahnhalle (2., Leystraße/Ecke Taborstraße) www.nordbahnhof.wien.at

