Paier Valcic Quartet präsentiert Album „Cinema Scenes“ am 28.5. im ORF Radiokulturhaus

Wien (OTS) - Vier Musiker, eine Mission: Das Paier Valcic Quartet präsentiert am Montag, den 28. Mai 2018 (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses sein Album „Cinema Scenes“.

Dieses Album zeichnet einen großen dramatischen Bogen und auch in den einzelnen Stücken ist es die Spannung, die „Cinema Scenes“ auszeichnet und mit dem Thema Kino verbindet. Das vierteilige Titelstück beginnt mit einem Arrangement von Lennie Niehaus'/Clint Eastwoods „Doe Eyes“ aus dem Film „The Bridges of Madison County“. Die melodramatische Szenerie wird mit Paier-eigenen Ideen fortgesetzt und vereint nostalgische Sehnsucht, betroffenes Schweigen und zorniges Aufbegehren bis hin zu triumphierender Freude. Das alles setzen die vier Musiker mit virtuosen Melodieführungen und mitreißender Rhythmik – von lateinamerikanischen Elementen (in „Hesitation“) bis zum federnden Jazzbesen-Tanz („Griet's theme“) – meisterhaft in Szene. Der Eintritt beträgt EUR 24,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Der Auftritt des Paier Valcic Quartets ist außerdem live auf Ö1 zu hören.

