Margareten: Philosophie-Nacht und Widerstand-Tour

Dialog mit Klein und Neubauer (23.5.), Rückblicke auf Hausbesetzungen u.a. (27.5.), Info: readingroom@chello.at

Wien (OTS/RK) - Die nächsten Veranstaltungen des Kultur-Vereines „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) sind die „Lange Nacht der Philosophie“ am Mittwoch, 23. Mai, und die Führung „Widerständiges Margareten“ am Sonntag, 27. Mai. Im Zuge der Philosophie-Nacht am Mittwoch setzen sich Simone Stefanie Klein und Karl Neubauer mit dem Thema „Arbeit am Mythos – Die Wiener Moderne:

Klimt und das Bild von der Philosophie“ auseinander. Veranstaltungsort: 5., Anzengrubergasse 19. Beginn: 19.30 Uhr. Klein und Neubauer erörtern an dem Abend wahrhaft gewichtige Fragen wie „Welches Bild vermag die Philosophie angemessen zu repräsentieren?“ und „Wie würde eine Philosophie im Sinne Klimts aussehen?“.

Bitte um Spenden, Auskunft: Telefon 0699/19 66 22 42

Bei der Führung am Sonntag handelt es sich laut Mitteilung der Organisatoren um eine „kult.tour“. Um 14.00 Uhr startet dieser informative Rundgang beim „Read!!ing room“-Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Exkursion mit dem Titel „Widerständiges Margareten“ werden zum Beispiel an Hausbesetzungen in den 80er-Jahren erinnert. Andere Reminiszenzen betreffen Ereignisse in der Zeit des Ständestaats und in der Ära des Nationalsozialismus. Auch von der Arbeit des im 5. Bezirk ansässigen Zivilcourage- und Antirassismus-Vereins „ZARA“ und anderer Organisationen ist im Laufe des Spaziergangs die Rede. Dauer:

rund 2 Stunden. Besucherinnen und Besucher der Philosophie-Nacht werden um Spenden ersucht (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Das Mitmachen an der „kult.tour“ ist kostenlos. Individuelle Anerkennungsgaben lehnt das Vereinsteam nicht ab. Informationen dazu: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) bzw. E-Mail readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org/

Veranstaltungen im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk