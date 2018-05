AVISO: 26. Mai, Landstraße – Nachbarschaftsfest mit Kinderprogramm und Zirkusshow

Offenes Kinder- und Jugendzentrum „Sale für Alle“ lädt alle Kinder und Jugendlichen des Bezirks ein

Wien (OTS) - Am Samstag, den 26. Mai, findet ab 15 Uhr bereits zum zehnten Mal das Nachbarschaftsfest des offenen Kinder- und Jugendzentrums „Sale für Alle“ statt. Alle Kinder und Jugendlichen aus dem Bezirk sowie deren Eltern sind herzlich in den Hof des Salesianums der Salesianer Don Boscos in der Dietrichgasse 44 eingeladen. Über 100 freiwillige Helferinnen und Helfer gestalten wieder ein buntes Programm mit Kinderschminken, Hüpfburg, Theater-und Tanzworkshops, Fußballturnier und Kinderdisco. Am Abend wird das Fest mit der traditionellen Show des Zirkus Giovanni abgerundet. Beim Elterncafé und der alkoholfreien Jugendbar wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Das offene Kinder- und Jugendzentrum „Sale für Alle“ in Wien-Landstraße wird von der MA 13 – Bildung und außerschulische Jugendbetreuung und dem 3. Bezirk gefördert. Es ist Mitglied der Dachorganisation Don Bosco Jugendsozialarbeit der Salesianer Don Boscos. Neben der hauptamtlichen Basis des Projekts engagieren sich dort über 50 Ehrenamtliche und schaffen so Raum für wechselseitiges soziales Lernen für Kinder und Jugendliche sowie für junge Erwachsene.

Weitere Informationen:

Nachbarschaftsfest mit Kinderprogramm und Zirkusshow



Datum: 26.5.2018, um 15:00 Uhr



Ort:

Hof des Salesianums

Dietrichgasse 44, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Zobernig

Geschäftsführer

SALE FÜR ALLE

Das offene Kinder- und Jugendzentrum

Hagenmüllergasse 31

1030 Wien

Tel. 0660/2171197

thomas.zobernig @ salefueralle.at

www.salefueralle.at