AVISO Jüdisches Museum Wien: Neue Ausstellung „The Place to Be. Salons als Orte der Emanzipation“

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt von 30. Mai bis 14. Oktober die neue Ausstellung „The Place to Be. Salons als Orte der Emanzipation“. Heute würde man das, was die Wiener Salons zwischen 1780 und 1930 ausmachte, als Networking im besten Sinne bezeichnen. Diese meist von ihren jüdischen Gastgeberinnen geprägten Kommunikationsräume waren in zweifacher Hinsicht Orte der Emanzipation und der Ermächtigung: für Frauen, die von der Öffentlichkeit noch ausgeschlossen waren, und für die Entwicklung einer bürgerlich-kritischen Zivilgesellschaft.

Die Ausstellung stellt die Salons von Fanny Arnstein, Josephine Wertheimstein bis hin zu den Reformsalons von Berta Zuckerkandl und Eugenie Schwarzwald als kultivierte Orte der Politik und als politische Orte der Kultur vor. Sie macht die Leistungen der Salonièren für die Wiener Kultur-, Wirtschafts- und Politikszene begreiflich. Und sie zeigt schließlich, welche Bedeutung die Wiener Salonkultur für die vertriebenen Wiener Jüdinnen und Juden im Exil erlangte und dass es nicht zufällig die aus dem englischen Exil heimkehrende Hilde Spiel war, die diese Kultur in den Nachkriegsjahren noch einmal in Wien „salonfähig“ machte.

Die VertreterInnen der Medien sind zum Mediengespräch und zur anschließenden Pressebesichtigung der Ausstellung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 29. Mai 2018, 11:30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Bei der Präsentation stehen Direktorin Danielle Spera, Chefkuratorin Astrid Peterle und das kuratorische Team des Jüdischen Museums Wien für Fragen zur Verfügung.

Um Anmeldung unter Tel.: +43 1 535 04 31-110 oder E-Mail:

presse@jmw.at wird gebeten.

Foto- und Pressematerial zu den aktuellen Ausstellungen finden Sie auf der Homepage des Jüdischen Museums Wien unter www.jmw.at/de/presse

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Petra Fuchs

Jüdisches Museum Wien – Medienbetreuung

Tel.: +43 1 535 04 31-113

E-Mail: petra.fuchs @ jmw.at

www.jmw.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at