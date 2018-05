Campus Lectures Technik am 24. Mai: 3D-Druck – Quo Vadis?

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 24. Mai, spricht Heimo Sandtner, Vizerektor für Forschung und Entwicklung an der FH Campus Wien, mit Experten aus der Industrie über das Potenzial und die Entwicklungen im Bereich 3D-Druck.



> Campus Lectures: 3D-Druck – Quo Vadis?

Additive Fertigung oder auch generative Fertigung avanciert zu einem vielversprechenden Industriezweig mit hohem Potenzial zur Ergänzung konventioneller Fertigungsverfahren im Produktentstehungszyklus. Bei diesen Campus Lectures erwartet Sie eine spannende Einführung in das Thema der generativen Fertigung mit einem Kurzüberblick über historische Entwicklungen und zukünftiges Potenzial der Branche: Johannes Homa und Robert Gmeiner stellen ihre beiden als Start-up gegründeten Unternehmen vor und sprechen über den derzeitigen Entwicklungsstand in der generativen Fertigung. Heimo Sandtner und Sebastian Geyer beleuchten das Thema „Additive Fertigung in Lehre und Forschung“ aus Sicht der FH Campus Wien. Die österreichische bzw. europäische Wirtschaft wird im Kontext zu jener in den USA und dem Rest der Welt gebracht. Fallstudien aus der Industrie werden präsentiert und Potenziale werden aufgezeigt. Am Ende erwartet Sie eine Bewertung der aktuellen bzw. ein Ausblick auf die zukünftige Marktsituation in Österreich und Europa sowie eine Abschätzung der zukünftigen Bedarfe der Branche.



24. Mai 2018, 17.30 Uhr

FH Campus Wien, Festsaal B.E.01, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Programm:

17.30 Uhr Additive Fertigung von Hochleistungskeramik

> Dr. Johannes Homa, CEO Lithoz GmbH

17.50 Uhr 3D-Druck in der Industrie

> DI Dr. Robert Gmeiner, CEO Cubicure GmbH

18.10 Uhr Additive Fertigung in Lehre und Forschung

> FH-Prof. DI Dr. mont. Heimo Sandtner, Vizerektor für Forschung und Entwicklung, FH Campus Wien

> Sebastian Geyer, BSc, MSc, Lehre und Forschung Studiengang High Tech Manufacturing, FH Campus Wien

18.30 Uhr Podiumsdiskussion

Im Anschluss Diskussion und Vernetzung bei Erfrischungen

Wir bitten um Anmeldung: manufacturing.master @ fh-campuswien.ac.at.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Campus Lectures

Die Campus Lectures, die allen Interessierten offenstehen, sind eine Vortragsreihe des Campusnetzwerks der FH Campus Wien. Die aktuelle Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Masterstudiengang High Tech Manufacturing und dem Vizerektorat für Forschung und Lehre statt.

FH Campus Wien

Mit mehr als 6.000 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaft, Public Sector, Soziales und Technik steht ein Angebot von 60 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl.

