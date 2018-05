ADMIRAL Sportwetten launcht neue Webseite

Rechtzeitig vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni präsentiert ADMIRAL Sportwetten die neu gestaltete Webseite, die sämtliche Kundenbedürfnisse erfüllt.

Gumpoldskirchen (OTS) - Der optimierte Internetauftritt bietet neben einem neuen Layout mit moderner Bildsprache und benutzerfreundlichem Navigationskonzept im Responsive Design zahlreiche neue Features wie beispielsweise Single Wallet, Marketfilter, Matchtracker und Highlights.

„Für ADMIRAL ist der Relaunch der Webseite ein kreativer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Neben einem moderneren Design überzeugt der neue Auftritt durch mehr Übersicht, einen kundenorientierten Aufbau und eine verbesserte mobile Nutzung. Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden in Österreich und Deutschland viele neue Features im neuen Design präsentieren zu dürfen“ zeigt sich Jürgen Irsigler, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH, begeistert.

Die neue Webseite ist in Österreich unter www.admiral.at und in Deutschland unter www.admiralbet.de abrufbar.

Über ADMIRAL

Die ADMIRAL Sportwetten GmbH - ungeschlagene Nummer 1 im österreichischen Filial-Wettgeschäft - wurde 1991 gegründet und ist dank jahrzehntelanger Tradition das Kompetenzzentrum in Sachen Sportwetten sowie bedeutender überregionaler Arbeitgeber. Über 1.200 MitarbeiterInnen sind am Unternehmenssitz in Gumpoldskirchen sowie in mehr als 250 Filialen in ganz Österreich beschäftigt.

Entsprechend der Unternehmensphilosophie „Vertrauen schaffen durch Buchmacherkompetenz, Auszahlungssicherheit und Seriosität“ präsentiert sich ADMIRAL Sportwetten zigtausenden KundInnen und zahlreichen PartnerInnen täglich „online, mobile und in der Filiale“ als verlässlicher Anbieter von Sportwetten und Dienstleistungen.

Über NOVOMATIC

Die NOVOMATIC-Gruppe ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter. Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in mehr als 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 75 Staaten. Der Konzern betreibt selbst in rund 2.100 eigenen elektronischen Automatencasinos und Spielbanken sowie über Vermietungsmodelle insgesamt rund 270.000 Gaming-Terminals und Video-Lottery-Terminals (VLTs).

Durch ihre zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften ist die NOVOMATIC-Gruppe als Full Service-Anbieter in allen Segmenten der Glücksspielindustrie tätig und bietet ein umfassendes Omni-Channel-Produktportfolio für Partner und Kunden weltweit. Das Spektrum reicht von terrestrischen Gaming-Produkten und Services über Management-Systeme und Cash Management-Lösungen, Online, Mobile und Social Gaming-Lösungen bis hin zu Lotterie- und Sportwetten-Lösungen sowie einer Reihe weiterer erstklassiger Produkte und Services.

Rückfragen & Kontakt:

NOVOMATIC AG/NOVOMATIC Gaming Industries GmbH

Mag. Bernhard Krumpel

Leiter Konzernkommunikation

+43 2252 606 870 750, Mobil: +43 664 886 428 57

bkrumpel @ novomatic.com

www.novomatic.com , www.novomaticforum.com