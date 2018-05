Openmind und Kyivstar Ukraine starten erste NFV-Messaging-Plattform für Veon-Konzern

London (ots/PRNewswire) - Openmind Networks hat die vollständig native Bereitstellung ihrer NFV-Messaging-Plattform Traffic Control 6000 bei Kyivstar, einer Marke des Veon-Konzerns, erfolgreich abgeschlossen. Traffic Control 6000 ist vollständig in das NFV-Netzwerk von Kyivstar integriert und verarbeitet den gesamten SMS-Verkehr.

Openmind Networks hat eine wirklich revolutionäre Messaging-Plattform entwickelt und geliefert, die für die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen (Network Functions Virtualization, NFV) konzipiert wurde. Die Plattform von Openmind ist in der Lage, alle bestehenden und zukünftigen Messaging-Dienste einschließlich der OTT-Integration zu unterstützen.

Die einzigartigen Funktionen von Traffic Control 6000 sorgen für einen vollautomatischen Continuous Delivery-Prozess, bei dem ein Live-Messaging-Cluster problemlos und ohne menschliche Interaktion auf die neueste Softwareversion aufgerüstet wird.

Die wichtigsten Vorteile von Traffic Control 6000:

1. Upgrades ohne jegliche Ausfallzeiten - Openmind hat einen neuen Prozess für rollierende Live-Updates entwickelt. Dieser Prozess beinhaltet die Einführung neuer Softwarekomponenten und die gleichzeitige geschickte Entfernung alter Komponenten. Währenddessen stellt die Messaging-Plattform weiterhin 1.000 Nachrichten pro Sekunde zu.

Dieser automatische Updateprozess beseitigt die Komplexität und die Kosten für detaillierte Planung, Ausfallzeiten und Tests.

2. Einfache Verwaltung - Ein Traffic Control-Cluster kann zentral über eine einzige grafische Benutzeroberfläche im Internet verwaltet werden, die als VNF-Manager für den Messaging-Cluster fungiert. Damit kann der Cluster einfach verwaltet und automatisch skaliert werden.

Dies vereinfacht die täglichen Verwaltungsaufgaben erheblich und ermöglicht eine bedarfsgerechte Skalierung des Systems. Planungs-, Ressourcen- und Betreiberkosten werden dadurch reduziert.

3. Netzwerkunabhängig - Openmind hat seine Messaging-Plattform so konzipiert, dass sie in jeder Art von Netzwerkinfrastruktur eingesetzt werden kann: NFV-fähige Netzwerke, virtualisierte Netzwerke oder Netzwerke, die auf dedizierter physischer Hardware basieren. Dies wurde durch eine Neugestaltung der Openmind-Plattform von einem eng gekoppelten Cluster zu einer Sammlung von containerisierten Komponenten mittels Docker erreicht. Für NFV-Netzwerke unterstützt Traffic Control 6000 APIs, die eine Schnittstelle zur MANO-Schicht ermöglichen.

4. Neue Innovations- und Umsatzchancen - Traffic Control 6000 zeigt, dass echte Innovationen im Bereich Mobile Messaging und Mehrwertdienste weiterhin möglich sind. Openmind hat vor kurzem seine Mobile Engagement Plattform für Betreiber, Aggregatoren und Inter-Carrier zur Verwaltung ihres Application-to-Person (A2P)-Verkehrs eingeführt. Traffic Control 6000 ermöglicht es Betreibern, die Unterstützung für RCS nahtlos in ihr Portfolio von Messaging-Diensten aufzunehmen und RCS für neue hochwertige A2P-Anwendungsfälle zu nutzen. Openmind hat außerdem DevOps in die Welt des Messaging eingeführt, so dass unsere Kunden Innovationen wie beispielsweise native digitale Player (Google, Facebook, WeChat) in Internetgeschwindigkeiten zur Verfügung stellen können. Neue Software, Upgrades und Wartungsversionen können sie damit viel schneller als andere Anbieter bereitstellen.

Informationen zu Openmind Networks

Die Kommunikationsplattform von Openmind wird an über 260 Standorten in 45 Ländern in Europa, im Nahen Osten, in Asien und in Nordamerika verwendet und ermöglicht jeden Tag mehr als 1 Milliarde Transaktionen. Openmind hat seinen Firmensitz in Dublin und betreibt Niederlassungen in der Tschechischen Republik, Kuala Lumpur, den VAE, USA und den Niederlanden.

