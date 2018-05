Das Original aus Österreich für knisternde Fußball-Spiele

Zum Großereignis legt Kelly seinen Fokus auf den POS - 4 Sonderartikel für Fußball- und Snackfans garantieren knisternde Spiele

Wien (OTS) - Kelly – der heimische Knabbergebäck-Experte – und Österreichs Fußballer des Jahrhunderts, Herbert Prohaska, gehen gut vorbereitet in das sportliche Großereignis des Sommers. Mit attraktiven Platzierungen und 4 maßgeschneiderten Produkten sind knisternde Spiele garantiert!

Mit Kelly ist Österreich mit dabei

Herbert Prohaska und Mag. Maria Bauernfried MBA, Marketingdirector von Kelly freuen sich den KonsumentInnen was „Österreichisches“ bieten zu können: „Mit unseren Kelly’s und Soletti Produkten bieten wir den heimischen Fußball-Fans die österreichischen National-Snacks für spannende Spiele. Unsere Kelly’s Chips werden nicht nur in Wien produziert, es kommen auch 100% österreichische Erdäpfel und Salz aus den heimischen Alpen zum Einsatz, und das ohne künstliche Geschmacksverstärker und Farbstoffe und mit 100% bestem Sonnenblumenöl. Soletti bietet mit einem fettarmen Sortiment die ideale Voraussetzung für gesundheitsbewusste Fußball-Fans.“

Attraktive Platzierungen als Eye-Catcher am POS

Die Kaufentscheidung für salzige Snacks fällt lt. Studien zu 70% erst am POS. Mag. Maria Bauernfried: „Je stärker eine Marke in den Köpfen der KonsumentInnen verankert ist, desto größer ist die Chance am POS die Nummer 1 zu sein. Wir setzen hier ganz auf rot-weiß-rot, unsere speziellen Fußball-Kartons untermauern unsere österreichische Herkunft.“ Kelly Testimonial und Österreichs Fußball-Experte Nummer 1 – Herbert Prohaska – verstärkt den Auftritt am POS: „Also, ich sag‘ einmal so: Diese Österreicher dürfen bei keiner WM fehlen!“ Kelly setzt in Hypermärkten auf überdimensional große Überbauten im Stadion-Design. „Dadurch inszenieren wir die Marke und DEN Snack-Anlass des heurigen Sommers. Ergänzt durch vier maßgeschneiderte Sonderartikel bieten wir für jeden Geschmack und jeden Fußballfan das geeignete Produkt,“ erklärt Bauernfried.

4 Sonderartikel bringen noch mehr Knistern in die Spiele

Neben den Klassikern setzt auf Kelly auf Sonderartikel und Limited Editions für die Fußballspiele. Das Kelly Kicker Pop bietet das erste Popcorn in rasengrün, natürlich gefärbt mit scharfem Wasabi Geschmack. Kelly’s Chips Kopfball Kebab – der Sieger-Flavour der Kelly’s 3-2-1 Chipswahl - ist ein Könner und schmeckt wie Dön(n)er. Soletti ergänzt sein Sortiment mit einer Soletti Happy Mix Großpackung. Und der POM-BÄR Soccer Family Pack, mit 225g Inhalt, rundet das Angebot mit Knabberspaß im XXL-Format für die ganze Familie ab.

Kelly’s Chips Kopfball Kebab 175g und der POM-BÄR Soccer Family Pack 225g sind ab Anfang Juni im heimischen Lebensmittelhandel erhältlich. Das Kelly Kicker-Pop 65g ist ab Juni bei Billa, Penny, Merkur und im C&C-Bereich erhältlich, die Soletti Happy Mix Großpackung 200g ab Anfang Juni bei Merkur und Penny.

Besser tippen als Herbert Prohaska und gewinnen!

Wer sein Fußball-Wissen beweisen und darüber hinaus noch etwas gewinnen will, ist während der Spiele auf der Kelly’s Facebook Fanpage richtig. Mit den täglichen Tipps zu jedem Spiel von Herbert Prohaska auf www.facebook.com/kellyssnacks können Fußballfans ihr Glück versuchen und sich mit Herbert matchen. Unter allen Teilnehmern werden ein LG OLED TV 4k und 2 LG G7 Smartphones ausgespielt.

Wussten Sie, dass…?

…Kelly’s Chips aus 100% heimischen Erdäpfeln hergestellt werden?

…ca. 100 Kelly Vertragsbauern ihre Kartoffeln direkt aus der Region ans Kelly Werk in Wien liefern?

…Kelly´s und Soletti auf Geschmacksverstärker verzichten und nur MSG-freie Gewürze einsetzen?

…Kelly‘s Chips mit 100% HOSO – reinem Sonnenblumenöl – hergestellt werden und somit palmölfrei sind?

…für Kelly`s und Soletti Produkte heimisches Salz verwendet wird?

…alle Kelly´s und Soletti Produkte transfettsäurefrei sind?

Über Kelly:

Kelly - ein österreichisches Unternehmen amerikanischer Prägung - ist mit dem Markenportfolio in Österreich Marktführer und Teil des erfolgreichen europäischen Snack-Netzwerkes der Intersnack Group. In Österreich werden pro Kopf und Jahr 4,1 Kilogramm Chips, Laugengebäck und Co. gegessen. Kelly´s und Soletti sind Superbrands und zählen zu den beliebtesten Top-Marken in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Kelly Ges.m.b.H.

Mag. Maria Bauernfried, MBA

Marketingdirector

+43 5 70 789 600

maria.bauernfried @ kellys.at

www.kellys.eu

Hermann-Gebauer-Straße 1, A-1220 Wien