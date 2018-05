Toto: Jackpot – nächste Runde warten 15.000 Euro

Jackpots im ersten und zweiten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Entscheidungsfreudig und mit leichter Heimstärke zeigten sich die Teams in den Spielen der Toto Runde 20B: Denn es gab nur ein einziges Unentschieden (Lugano gegen FC Zürich, Spiel 16), und dem gegenüber stehen zehn Heim- und sieben Auswärtssiege. Dies war nicht so ganz nach dem Geschmack der Toto Fans, denn es gab keinen Dreizehner. Damit geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot, und der wird mit rund 15.000 Euro gefüllt sein.

Zehn Spielteilnehmern gelang es, einen Zwölfer zu tippen und damit mehr als 450 Euro zu gewinnen.

In der Torwette wurde die Jackpot-Serie im ersten Rang fortgesetzt. Und diesmal gab es auch keine vier richtigen Ergebnisse, sodass es auch im zweiten Rang einen Jackpot gibt.

Annahmeschluss für die Toto Runde 21A ist am Dienstag um 17.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 20B:

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 8.460,64 – 15.000 Euro warten 10 Zwölfer zu je EUR 456,80

137 Elfer zu je EUR 7,40

1.102 Zehner zu je EUR 1,80

439 5er Bonus zu je EUR 1,90

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 2 / 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 42.272,88

Torwette 2. Rang: JP zu EUR 651,84

Torwette 3. Rang: 12 zu je EUR 67,90

Hattrick: JP zu EUR 104.227,28

Torwette-Resultate: +:1 2:0 1:0 +:1 2:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at